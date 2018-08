Condividi | Red 7:26 Servizio civile nazionale: al via la selezione di 932 volontari da impiegare nell´Isola per 176 progetti approvati dalla Regione autonoma della Sardegna Servizio civile: selezioni al via



CAGLIARI - Al via la selezione di 932 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Sardegna. L’Assessorato regionale del Lavoro ha annunciato che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aperto il bando di partecipazione per i progetti realizzabili nell’anno in corso e nel 2019: esperienze della durata di dodici mesi, dietro il riconoscimento di un assegno mensile di 433,80euro. «Vogliamo dare una visibilità sempre maggiore al servizio civile volontario - sottolinea l’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura - Anche quest’anno abbiamo ampliato il numero dei progetti ammessi, per consentire a quasi mille ragazzi di spendere le loro migliori energie al servizio della comunità di appartenenza. Confidiamo nella massima partecipazione dei nostri giovani, per cogliere un’opportunità così significativa: un percorso di cittadinanza attiva per la crescita personale».



Entro martedì 28 settembre, possono inoltrare domanda di partecipazione, direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, i ragazzi e le ragazze che abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano superato il 28esimo anno di età alla data di presentazione della domanda. I progetti approvati dalla Regione autonoma della Sardegna nei settori assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale sono 176 (su 195 pervenuti), un numero superiore rispetto agli anni precedenti, con la partecipazione di 119 enti sezione A-Regione Sardegna dell’Albo del Servizio civile nazionale. Anche il numero dei volontari (932) è aumentato rispetto allo scorso anno di circa duecento unità.



Se si considera che nel 2015 i progetti ammessi sono stati 133 (su 278 istruiti) per 610 giovani coinvolti, nell'anno successivo sono stati impegnati 544 volontari per 93 progetti approvati (su 179 pervenuti) e nel 2017 il numero dei giovani è invece salito a 740 per 145 progetti ammessi (su 250 pervenuti), si evidenzia per il 2018 un incremento notevole nel numero dei progetti approvati e nel numero dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Sardegna. Per visionare l'elenco dei progetti ammessi, il bando 2018 e gli allegati, è possibile visitare i sito internet istituzionale della Regione Sardegna e del Servizio civile, l'avviso regionale, le banche dati del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio civile, pena l'esclusione. Oltre ai 932 posti disponibili per i progetti approvati dalla Regione, si aggiungono altri posti sulla base dei progetti degli enti iscritti all'albo nazionale aventi sede in Sardegna.