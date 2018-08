Condividi | Red 23:13 L´evento musicale torna in pieno centro cittadino, rinnovando l’appuntamento con gli spettacoli del giovedì in salsa antiochense, questa settimana interamente dedicati alla musica di qualità. Teatro degli eventi sarà Piazza Italia Sulky festival, giovedì a Sant´Antioco



SANT'ANTIOCO - Musica live, emozionante e coinvolgente: Sergio Piras, storica voce dei Tamurita, sarà in concerto a Sant’Antioco, accompagnato dal violino di Rox Camellini. Il Sulky festival torna in pieno centro cittadino: giovedì 23 agosto, si rinnova l’appuntamento con gli spettacoli del giovedì in salsa antiochense, questa settimana interamente dedicati alla musica di qualità. Teatro degli eventi sarà Piazza Italia.



Alle 21, si partirà con Eleonora Giua & Michela Atzeni in “Onde”. Una performance in cui lo spettatore viene immerso in un’esperienza acustica tete-a-tete con la performer, la cui voce narrante e l’apparato sonoro allestito dal vivo evocano ambientazioni, personaggi, emozioni ed ogni altro elemento drammaturgico funzionale al viaggio che compiono assieme. Due donne, due sedie sotto un velo d’aria al profumo di salsedine, il tutto proprio accanto al mare: onde diverse che s’incontrano per darsi reciproca risonanza.



Alle 22.30, sarà la volta di Piras e Camellini in concerto. Sergio Piras sarà accompagnato dal violino di Rossella “Rox” Camellini e porterà in giro per l’isola “The other side of me”, il suo primo album da solista. Uno spettacolo live acustico emozionante e coinvolgente.



Nella foto: in primo piano, Sergio Piras Commenti SANT'ANTIOCO - Musica live, emozionante e coinvolgente: Sergio Piras, storica voce dei Tamurita, sarà in concerto a Sant’Antioco, accompagnato dal violino di Rox Camellini. Il Sulky festival torna in pieno centro cittadino: giovedì 23 agosto, si rinnova l’appuntamento con gli spettacoli del giovedì in salsa antiochense, questa settimana interamente dedicati alla musica di qualità. Teatro degli eventi sarà Piazza Italia.Alle 21, si partirà con Eleonora Giua & Michela Atzeni in “Onde”. Una performance in cui lo spettatore viene immerso in un’esperienza acustica tete-a-tete con la performer, la cui voce narrante e l’apparato sonoro allestito dal vivo evocano ambientazioni, personaggi, emozioni ed ogni altro elemento drammaturgico funzionale al viaggio che compiono assieme. Due donne, due sedie sotto un velo d’aria al profumo di salsedine, il tutto proprio accanto al mare: onde diverse che s’incontrano per darsi reciproca risonanza.Alle 22.30, sarà la volta di Piras e Camellini in concerto. Sergio Piras sarà accompagnato dal violino di Rossella “Rox” Camellini e porterà in giro per l’isola “The other side of me”, il suo primo album da solista. Uno spettacolo live acustico emozionante e coinvolgente.Nella foto: in primo piano, Sergio Piras