Coltelli nell´auto: denunciato 35enne

ISILI - I Carabinieri della Compagnia di Isili hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria un 35enne del Sarcidano, ritenuto responsabile di porto ingiustificato in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. Sono stati i militari del Pronto Intervento 112 della locale Compagnia, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, a notare l’uomo spostarsi con fare sospetto per le vie di Laconi a bordo del suo veicolo.



Il suo comportamento anomalo e poco collaborativo durante i successivi controlli induceva i militari ad estendere gli accertamenti anche alla macchina. L’attività consentiva di trovare due coltelli del genere proibito aventi una lama di circa 10centimetri di lunghezza, abilmente nascosti all’interno di un vano portaoggetti dell’abitacolo ed in una tasca della giacca riposta nel bagagliaio.



