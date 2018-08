Condividi | Red 15:17 Lunedì sera, la Sala Sari del Liceo Manno ospiterà la presentazione del libro “Els fills d’en Damià i les llàgrimes de sal”, un romanzo di due autori catalani, Lluís e Gisela Carbonell, padre e figlia Cultura: i Carbonell ad Alghero



ALGHERO - Lunedì 27 agosto, alle 18.30, nella Sala Sari del Liceo Manno, in Via Carlo Alberto 90, ad Alghero, si terrà la presentazione del libro “Els fills d’en Damià i les llàgrimes de sal”, un romanzo di due autori catalani, Lluís e Gisela Carbonell, padre e figlia, ambientato nella seconda metà del Diciassettesimo secolo, che vuol essere una descrizione della vita quotidiana e della storia della Catalogna di quell’epoca. Tra i luoghi in cui si svolgono gli episodi vissuti dai personaggi, gli autori hanno voluto includere anche Alghero, per far conoscere ai loro lettori questo “pezzetto di Catalogna”, che loro hanno visitato anni fa e che li ha incantati.



La presentazione è organizzata dall’Òmnium cultural de l’Alguer, con la collaborazione della libreria “Il Labirinto–Mondadori”, alla presenza degli autori. Lluís Carbonell i Germés (Sant Boi de Llobregat, 1947), fino a diciassette anni ha frequentato il Seminario minore diocesano ed è laureato in Scienze matematiche. Gisela Carbonell i Corbella (Sant Boi de Llobregat, 1973), è diplomata in Scienze economiche ed è impiegata nel mondo dell’informatica. Commenti ALGHERO - Lunedì 27 agosto, alle 18.30, nella Sala Sari del Liceo Manno, in Via Carlo Alberto 90, ad Alghero, si terrà la presentazione del libro “Els fills d’en Damià i les llàgrimes de sal”, un romanzo di due autori catalani, Lluís e Gisela Carbonell, padre e figlia, ambientato nella seconda metà del Diciassettesimo secolo, che vuol essere una descrizione della vita quotidiana e della storia della Catalogna di quell’epoca. Tra i luoghi in cui si svolgono gli episodi vissuti dai personaggi, gli autori hanno voluto includere anche Alghero, per far conoscere ai loro lettori questo “pezzetto di Catalogna”, che loro hanno visitato anni fa e che li ha incantati.La presentazione è organizzata dall’Òmnium cultural de l’Alguer, con la collaborazione della libreria “Il Labirinto–Mondadori”, alla presenza degli autori. Lluís Carbonell i Germés (Sant Boi de Llobregat, 1947), fino a diciassette anni ha frequentato il Seminario minore diocesano ed è laureato in Scienze matematiche. Gisela Carbonell i Corbella (Sant Boi de Llobregat, 1973), è diplomata in Scienze economiche ed è impiegata nel mondo dell’informatica.