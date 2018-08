Condividi | A.S. 17:30 Presente anche Paola Deiana alla riunione congiunta della IV e V Commissione consiliare, coincisa con la visita in programma nell'ex Ostello di Fertilia che dal 5 settembre ospiterà gli anziani del Cra di Alghero. L'onorevole ha avanzato alcune criticità ma complimentandosi per la gestione dell'emergenza Anche la deputata benedice l´Ostello



ALGHERO - C'era anche la deputata Paola Deiana martedì in occasione del sopralluogo congiunto della IV e V Commissione consiliare presso l'ex Ostello della Gioventù di Fertilia, che dal 5 settembre ospiterà i 74 anziani del Centro di Viale della Resistenza, oggi chiuso a causa del crollo di parte delle coperture [



L'onorevole algherese del Movimento 5 Stelle ha così interloquito lungamente col dirigente del settore, Pietro Nurra, intervenendo in occasione della riunione alla presenza del sindaco Mario Bruno e della gran parte dei consiglieri algheresi. Paola Deiana ha rivolto i complimenti a tutta la struttura comunale per l'importante lavoro di riqualificazione in corso di realizzazione in un periodo particolarmente difficile, perché coincidente con il mese di agosto, congratulandosi con gli uffici per la gestione dell'emergenza conseguente al crollo avvenuto nel Cra.



La deputata ha poi chiesto spiegazioni con un occhio attento alla sicurezza degli anziani, soprattutto per quanto concerne la mobilità esterna alle strutture, evidenziando la potenziale pericolosità dei camminamenti in pietra che collegano i vari plessi in cui soggiorneranno i nonnini algheresi. Conclusa la riunione, Paola Deiana ha approfittato della presenza dei responsabili della cooperativa che gestisce l'ospitalità del Cra di Alghero, la Seriana 2000, per fare una piccola visita agli anziani, oggi alloggiati presso il convitto dell'istituto Alberghiero in via Tarragona.



Nella foto: Paola Deiana col dirigente dei Servizi sociali Pietro Nurra, l'assessore Ornella Piras e Gianpietro Moro Commenti ALGHERO - C'era anche la deputata Paola Deiana martedì in occasione del sopralluogo congiunto della IV e V Commissione consiliare presso l'ex Ostello della Gioventù di Fertilia, che dal 5 settembre ospiterà i 74 anziani del Centro di Viale della Resistenza, oggi chiuso a causa del crollo di parte delle coperture [ LEGGI ]. Una soluzione, seppur emergenziale, che ha trovato il sostanziale favore della gran parte dei consiglieri presenti, a cui si è unito quello della Deiana.L'onorevole algherese del Movimento 5 Stelle ha così interloquito lungamente col dirigente del settore, Pietro Nurra, intervenendo in occasione della riunione alla presenza del sindaco Mario Bruno e della gran parte dei consiglieri algheresi. Paola Deiana ha rivolto i complimenti a tutta la struttura comunale per l'importante lavoro di riqualificazione in corso di realizzazione in un periodo particolarmente difficile, perché coincidente con il mese di agosto, congratulandosi con gli uffici per la gestione dell'emergenza conseguente al crollo avvenuto nelLa deputata ha poi chiesto spiegazioni con un occhio attento alla sicurezza degli anziani, soprattutto per quanto concerne la mobilità esterna alle strutture, evidenziando la potenziale pericolosità dei camminamenti in pietra che collegano i vari plessi in cui soggiorneranno ialgheresi. Conclusa la riunione, Paola Deiana ha approfittato della presenza dei responsabili della cooperativa che gestisce l'ospitalità deldi Alghero, la, per fare una piccola visita agli anziani, oggi alloggiati presso il convitto dell'istituto Alberghiero in via Tarragona.Nella foto: Paola Deiana col dirigente dei Servizi sociali Pietro Nurra, l'assessore Ornella Piras e Gianpietro Moro