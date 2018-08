Condividi | Red 12:09 Attesa per Antonella Ruggiero, Mezzancella e Nuzzo-Di Biase. Conto alla rovescia per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista nella borgata sassarese. Appuntamenti da venerdì e domenica, tra spettacolo e riti religiosi San Giovanni in festa



SASSARI - Anche quest’anno, ricco cartellone di appuntamenti per la festa patronale di San Giovanni, organizzata dall’associazione culturale comitato festeggiamenti San Giovanni Battista. Si parte venerdì 24 agosto, alle 19.30, con l’esibizione della scuola di ballo “Gran ballo new dance di Caterina Muntoni”. Alle 22, spazio alla comicità ed alla risata con ospiti nazionali e di fama televisiva, sul palco saliranno l’imitatore Antonio Mezzancella e la coppia comica Nuzzo-Di Biase. Mezzancella porterà a San Giovanni il suo spettacolo “Mi faccio in 100 per voi”, in cui non mancheranno le imitazioni canore, tra cui quelle di Eros Ramazzotti e Francesco Renga, alternate da momenti divertenti con le intromissioni di personaggi come Valentino Rossi ed Aldo, Giovanni e Giacomo. Un imitatore che in realtà è soprattutto uno showman a 360gradi. L’artista perugino è noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo “Tu sì que vales” oltre a vantare varie esperienze televisive in Mediaset e Rai. Il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono garanzie di risate e spensieratezza. Il Nuzzo-Di Biase live show è un originale e strampalato spettacolo che mette in scena i tantissimi vizi e le poche virtù di un popolo che ha sempre saputo ridere e prendersi in giro, invidiato per la sua creatività e fantasia, che di colpo si ritrova spaesato, povero e spaventato. Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono coppia d'arte e anche nella vita. Protagonisti di numerose trasmissioni televisive di successo quali “Quelli che il calcio” e “Zelig”, propongono una comicità raffinata, spesso basata sul contrasto (esasperato) tra uomo e donna che ha ottenuto largo consenso tra il pubblico del piccolo schermo, in teatro ed anche al cinema. La serata sarà aperta ed inframmezzata dalla musica degli Advantage, che proporanno le più belle canzoni nazionali dagli Anni Settanta ad oggi.



Sabato 25, serata dedicata alla musica con il concerto di Antonella Ruggiero con la sua voce unica. La cantante genovese è nota soprattutto per essere stata la voce ed uno dei fondatori nel 1975 dei Matia Bazar. Antonella si distingue per una particolare ed elevata estensione vocale, che le consente di passare da un genere all'altro con grande facilità. Dopo quattordici anni di permanenza nel gruppo, nel 1989 lascia la band per dedicarsi ad un progetto solista. La cantante salirà sul palco alle 22 con le sue canzoni indimenticabili celebri grazie alla sua straordinaria timbrica vocale, come “Cavallo bianco”, “Per un'ora d'amore”, “Solo tu”, “Vacanze romane”, “Souvenir” e “Ti sento”, a detta di molti la più bella in assoluto. Con lei sul palco Alessio Sanna alle tastiere, Alessio Povolo al basso elettrico, Daniele Russo alla batteria, Luca Marcias alla chitarra ed Alessandro Zizi alla fisarmonica. L’apertura della serata sarà affidata agli Ars sonorum, band oristanese già nota nel panorama musicale sardo, nel 2017 arriva in finale al Concorso area Sanremo arrivando ad un passo dall’Ariston con il proprio singolo “Che ci puoi fare”.



Domenica 26, pomeriggio interamente dedicato ai bambini con le olimpiadi del patrono, animazione, gonfiabili e truccabimbi dalle 17. Alle 21.30, l’estrazione della lotteria abbinata ai festeggiamenti, con primo premio in palio un buono viaggio del valore di mille euro e, dalle 22, ancora la musica d’autore protagonista con il tributo a Nomadi affidato alla tribute band “Popolo nomade”. La band di Carbonia, riconosciuta dagli stessi Nomadi come cover band ufficiale, chiuderà la tre giorni dei festeggiamenti civili. Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Ricco anche il programma religioso, da domenica 26 a martedì 28, è previsto il triduo di preparazione alle 18.30, che avrà il suo culmine mercoledì 29, nel giorno del martirio di San Giovanni. La giornata inizierà con le lodi alle 8.15, seguite dalla Messa alle 8.30. Santa Messa alle 18, presieduta da don Alessandro Pilo ed animata dal coro amici del canto sardo. A seguire, la processione per le vie della borgata, con la partecipazione della banda Città di Sennori.



Nella foto: Antonella Ruggiero Commenti SASSARI - Anche quest’anno, ricco cartellone di appuntamenti per la festa patronale di San Giovanni, organizzata dall’associazione culturale comitato festeggiamenti San Giovanni Battista. Si parte venerdì 24 agosto, alle 19.30, con l’esibizione della scuola di ballo “Gran ballo new dance di Caterina Muntoni”. Alle 22, spazio alla comicità ed alla risata con ospiti nazionali e di fama televisiva, sul palco saliranno l’imitatore Antonio Mezzancella e la coppia comica Nuzzo-Di Biase. Mezzancella porterà a San Giovanni il suo spettacolo “Mi faccio in 100 per voi”, in cui non mancheranno le imitazioni canore, tra cui quelle di Eros Ramazzotti e Francesco Renga, alternate da momenti divertenti con le intromissioni di personaggi come Valentino Rossi ed Aldo, Giovanni e Giacomo. Un imitatore che in realtà è soprattutto uno showman a 360gradi. L’artista perugino è noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo “Tu sì que vales” oltre a vantare varie esperienze televisive in Mediaset e Rai. Il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono garanzie di risate e spensieratezza. Il Nuzzo-Di Biase live show è un originale e strampalato spettacolo che mette in scena i tantissimi vizi e le poche virtù di un popolo che ha sempre saputo ridere e prendersi in giro, invidiato per la sua creatività e fantasia, che di colpo si ritrova spaesato, povero e spaventato. Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono coppia d'arte e anche nella vita. Protagonisti di numerose trasmissioni televisive di successo quali “Quelli che il calcio” e “Zelig”, propongono una comicità raffinata, spesso basata sul contrasto (esasperato) tra uomo e donna che ha ottenuto largo consenso tra il pubblico del piccolo schermo, in teatro ed anche al cinema. La serata sarà aperta ed inframmezzata dalla musica degli Advantage, che proporanno le più belle canzoni nazionali dagli Anni Settanta ad oggi.Sabato 25, serata dedicata alla musica con il concerto di Antonella Ruggiero con la sua voce unica. La cantante genovese è nota soprattutto per essere stata la voce ed uno dei fondatori nel 1975 dei Matia Bazar. Antonella si distingue per una particolare ed elevata estensione vocale, che le consente di passare da un genere all'altro con grande facilità. Dopo quattordici anni di permanenza nel gruppo, nel 1989 lascia la band per dedicarsi ad un progetto solista. La cantante salirà sul palco alle 22 con le sue canzoni indimenticabili celebri grazie alla sua straordinaria timbrica vocale, come “Cavallo bianco”, “Per un'ora d'amore”, “Solo tu”, “Vacanze romane”, “Souvenir” e “Ti sento”, a detta di molti la più bella in assoluto. Con lei sul palco Alessio Sanna alle tastiere, Alessio Povolo al basso elettrico, Daniele Russo alla batteria, Luca Marcias alla chitarra ed Alessandro Zizi alla fisarmonica. L’apertura della serata sarà affidata agli Ars sonorum, band oristanese già nota nel panorama musicale sardo, nel 2017 arriva in finale al Concorso area Sanremo arrivando ad un passo dall’Ariston con il proprio singolo “Che ci puoi fare”.Domenica 26, pomeriggio interamente dedicato ai bambini con le olimpiadi del patrono, animazione, gonfiabili e truccabimbi dalle 17. Alle 21.30, l’estrazione della lotteria abbinata ai festeggiamenti, con primo premio in palio un buono viaggio del valore di mille euro e, dalle 22, ancora la musica d’autore protagonista con il tributo a Nomadi affidato alla tribute band “Popolo nomade”. La band di Carbonia, riconosciuta dagli stessi Nomadi come cover band ufficiale, chiuderà la tre giorni dei festeggiamenti civili. Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Ricco anche il programma religioso, da domenica 26 a martedì 28, è previsto il triduo di preparazione alle 18.30, che avrà il suo culmine mercoledì 29, nel giorno del martirio di San Giovanni. La giornata inizierà con le lodi alle 8.15, seguite dalla Messa alle 8.30. Santa Messa alle 18, presieduta da don Alessandro Pilo ed animata dal coro amici del canto sardo. A seguire, la processione per le vie della borgata, con la partecipazione della banda Città di Sennori.Nella foto: Antonella Ruggiero