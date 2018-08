Condividi | Red 9:47 Nuovo appuntamento con la donazione sangue in città: al via l´ottava giornata di raccolta sangue estiva 2018. Dalle 8 alle 12, l´autoemoteca dell´Avis comunale sarà presente ai Giardini pubblici di Via Vittorio Emanuele, davanti al Monumento della lingua Sabato, raccolta sangue ad Alghero



ALGHERO - Vista la carenza di sangue che si accentua notevolmente nei mesi estivi, l'Avis comunale di Alghero organizza l'ottava giornata di raccolta sangue estiva per l'anno 2018. Sabato 25 agosto, dalle 8 alle 12, l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale sarà presente ai Giardini Pubblici di Via Vittorio Emanuele, davanti al Monumento della lingua, pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue, in un momento di particolare bisogno quale è il periodo estivo. Le raccolte proseguiranno con cadenza settimanale per tutto il mese di agosto. Commenti ALGHERO - Vista la carenza di sangue che si accentua notevolmente nei mesi estivi, l'Avis comunale di Alghero organizza l'ottava giornata di raccolta sangue estiva per l'anno 2018. Sabato 25 agosto, dalle 8 alle 12, l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale sarà presente ai Giardini Pubblici di Via Vittorio Emanuele, davanti al Monumento della lingua, pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue, in un momento di particolare bisogno quale è il periodo estivo. Le raccolte proseguiranno con cadenza settimanale per tutto il mese di agosto.