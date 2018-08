Condividi | M.P. 17:01 Dal 21 al 24 saranno proiettati, alle 21: "In un altro paese" di Marco Turco, "Uomini soli" di Attilio Bolzoni, "Lea" di Marco Tullio Giordana e "Così in terra" di Paolo Santolini. Cinema e legalità al festival dell´Asinara



PORTO TORRES - A Cala d’Oliva nell’ambito dei campi “E!State Liberi!” Libera Sardegna presenta alcune pellicole sul tema “Cinema e Legalità”: dal 21 al 24 saranno proiettati, alle 21: "In un altro paese" di Marco Turco, "Uomini soli" di Attilio Bolzoni, "Lea" di Marco Tullio Giordana e "Così in terra" di Paolo Santolini.



L'iniziativa è inserita nella tredicesima edizione di "Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara" una delle tappe delle “Isole del cinema”, il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda.



Il festival è curato da Sante Maurizi per Cinearena con il sostegno di: Parco Nazionale dell'Asinara, Comune di Porto Torres, Ministero per le Attività Culturali, Assessorati al Turismo e allo Spettacolo della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna. Partner: Moderno Cityplex, Libera Sardegna, Asso.O.Asinara, Librerie Koinè.