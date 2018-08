Condividi | Red 19:13 I finanzieri della Tenenza di Iglesias, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato un controllo nei confronti di un’azienda locale operante nel settore della ristorazione, che ha portato ad individuare un lavoratore irregolare Lavoro nero: intervengono le Fiamme gialle



IGLESIAS - Le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato un controllo nei confronti di un’azienda locale operante nel settore della ristorazione, che ha portato ad individuare un lavoratore in nero. Le attività hanno consentito di rilevare che, tra il personale trovato intento a svolgere la propria attività lavorativa, figurava una lavoratrice priva di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.



Il titolare dell’azienda è stato diffidato a regolarizzare la lavoratrice per il periodo di lavoro prestato in nero. Inoltre, è stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 9mila euro.



E' stata inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro una segnalazione per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, in quanto il personale trovato in nero sul posto di lavoro al momento dell'accesso è risultato essere in misura superiore al 20percento rispetto al totale dei lavoratori impiegati. Dall'inizio dell'anno, sono 111 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari.