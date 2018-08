Condividi | Red 14:57 Continuano gli appuntamenti agostani delle “Letture d’estate a Villa Edera”, b&b di Alghero, in Via De Biase 21. Venerdì sera, Drago e Neria De Giovanni presenteranno “Donne che non si arrendono” Cultura: Ilaria Drago a Villa Edera



ALGHERO - Continuano gli appuntamenti agostani delle “Letture d’estate a Villa Edera”, b&b di Alghero, in Via De Biase 21. Venerdì 24 agosto, alle 19.30, Ilaria Drago e Neria De Giovanni, curatrice della rassegna, presenteranno “Donne che non si arrendono”, stralci da: Simone Weil, Maria Maddalena, Transhumance, Migrazioni,_Antigone e l'Inquietudine della bestia. Drago darà voce a tutte le donne già pubblicate dalla Nemapress edizioni in “L’inquietudine della bestia”, poesia, primo premio al Concorso nazionale “Premio 13” ed in “Di polvere e di resurrezione”, della collana Teatro.



Ilaria Drago leggerà testi di donne, la loro forza, le emozioni, la passione, la voce di uno sguardo rinnovato capace di accogliere nuove relazioni e tracciare nuove mappe nei territori interiori e fuori da se. “Donne che non si arrendono” presenta le donne che non smetteranno mai la loro voce attraverso i secoli. Per parlare di nuovi sguardi, di confini che si sgretolano. Per opporre alla violenza una straordinaria capacità d'amore.



Drago, attrice, performer, regista, scrittrice e pedagoga, è un’artista indipendente ed una delle maggiori interpreti del teatro italiano contemporaneo. Definita «un’artista eretica, dura e pura», «appartata e potentissima (…) posseduta dal “suo” teatro, cui da vita senza reticenze», a caratterizzarla è un linguaggio scenico poetico, spesso visionario, che si avvale di una lunga ricerca vocale che tesse la parola alla musica, o fa della parola stessa una piccola variazione musicale strettamente legata al significare delle emozioni. Voce, corpo, parola, emozione indissolubili dettano e distinguono la linea poetica dell’artista che è anche autrice dei suoi spettacoli. Studia e ricerca una pedagogia ed un teatro che possano risvegliare ciò che nell'essere umano c'è di più autentico, accendendo domande e scartando, in teatro come nella vita, modelli preconfezionati o inutili cliché. Lavora da anni sul femminile cercando la radice della sua forza al di la delle convenzioni, degli stereotipi e di ogni abuso. Lavora ogni giorno nel tentativo di creare una coscienza risanata (sua, degli attori e del pubblico) ed uno sguardo differente, capace di ricostruire mappe della realtà lontane dalla schiavitù mediatica, radicate nella verità del proprio sentire e nell’esperienza viva di rapporti umani onesti e responsabili.



