Dietrofront sul Laboratorio analisi del Santa Barbara di Iglesias: «Nessuna illusione. Il centro a forte rischio, con il presidio depontenziato di un ulteriore servizio», dichiara il capogruppo dell´Udc in Consiglio regionale Sanità: Rubiu non cede



IGLESIAS - Nessuna illusione. La retromarcia dell’Azienda tutela salute non basta ad esaudire le aspettative del territorio: «Martedì prossimo, 21 agosto, nel Laboratorio analisi del Santa Barbara, riprenderà l’esecuzione degli esami in urgenza a supporto dell’attività del Pronto soccorso e dell’Ostetricia e ginecologia». Un dietrofront obbligato dopo la levata di scudi del sindaco di Iglesias Mauro Usai, che aveva occupato la sala riunioni dell’Assessorato regionale alla Sanità per protestare contro la chiusura del centro incastonato nel presidio di Iglesias.



Per il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu è in realtà l’ennesima chimera: «Una promessa destinata a naufragare – spiega l’esponente dei moderati – perché sull’interruzione del laboratorio analisi al Santa Barbara non sono bastate interrogazioni, mozioni, innumerevoli interlocuzioni con gli stati generali della sanità sarda. La realtà è che le attività sono state dirottate nel presidio sanitario del Sirai, a seguito del crollo del controsoffitto. Il servizio non è stato mai riattivato».



Un grido di dolore rilanciato con il provvedimento unilaterale dell’Ats, che ha annunciato la chiusura del centro: «La soppressione del laboratorio, punto di riferimento del nosocomio per gli esami diagnostici, è un progetto da tempo inseguito dall’azienda unica che impoverisce ulteriormente le prestazioni sanitarie del Sulcis Iglesiente – aggiunge Rubiu - C’è un disegno regionale che mette a rischio le attività mediche all’interno dei presidi ospedalieri di Iglesias e dintorni, con la chiusura del laboratorio analisi che rappresenta l’ulteriore tappa di uno smantellamento e mira a lasciare in piedi solo i centri del Santissima Trinità di Cagliari, del Zonchello di Nuoro, del San Martino di Oristano e del San Giovanni Paolo di Olbia».



I toni della polemica sono tesi: «Si tenga conto – conclude Rubiu – che sono state spese parecchie risorse per rendere funzionali le macchine per l’attività d’urgenza, salvo poi chiudere l’impianto. Una situazione che sarà segnalata alla Corte dei conti per fare chiarezza sugli sprechi della sanità isolana. I campioni dei prelievi fatti ad Iglesias vengono trasportati quotidianamente al Sirai di Carbonia attraverso una agenzia di trasporto (con regolare gara) e, in questo periodo, i costi sono lievitati pesantemente, quindi oltre al disservizio si incrementa la spesa».



