Nel presentare la collezione estate 2019, la knitdesigner sassarese Salvatorica Sechi ha abbandonato la classica passerella per uno shooting fotografico in movimento nella particolare location portotorrese Balai location di moda a sorpresa



PORTO TORRES - Originale iniziativa per le creazioni a maglia Intrecci di Sardegna di Salvatorica Sechi, knitdesigner sassarese. Nel presentare la collezione estate 2019, ha abbandonato la classica passerella per uno shooting fotografico in movimento nella particolare location di Balai a Porto Torres, creando l'effetto sorpresa tra i bagnanti.



Il volto dello shooting è quello della giovane e promettente modella Veronica Simula, ritratta nelle immagini del fotografo Paolo Sanna. Evento che si riproporrà nei prossimi giorni sempre a Porto Torres in un'altra caratteristica location tra i bagnanti per la linea mare, costumi da bagno ad uncinetto in lurex oro e argento, tessuti sardi dipinti a mano e bottoni sardi ad uncinetto.



