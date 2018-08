Condividi | Red 7:04 Nella tarda serata di ieri, le squadre di Abbanoa hanno completando la riparazione della condotta interessata da un guasto che ha comportato l’interruzione dell’erogazione dal serbatoio di Cuccullio al servizio delle zone di Su Nuraghe, Sacro Cuore, Badu ‘e Carros, Quadrivio, Monte Gurtei, Nuoro Nuova e Piazza Veneto Nuoro: condotta riparata in Viale Sardegna



NUORO – Nella tarda serata di ieri (lunedì), a Nuoro, le squadre di Abbanoa hanno completando la riparazione della condotta in Viale Sardegna interessata da un guasto. Guasto che, dalle 15, ha comportato l’interruzione dell’erogazione dal serbatoio di Cuccullio al servizio delle zone di Su Nuraghe, Sacro Cuore, Badu ‘e Carros, Quadrivio, Monte Gurtei, Nuoro Nuova e Piazza Veneto.



L’intervento, realizzato all’altezza dell’incrocio con Via Toscana, è stato reso particolarmente difficoltoso a causa della presenza di numerosi sottoservizi presenti nell’area dello scavo con spazi ristretti per eseguire le operazioni di riparazione. Completati gli scavi, sono emersi due punti distinti di rottura.



Risolti i problemi, sono iniziate le manovre in rete di riapertura dell'erogazione. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.