Rubano un tablet: doppia denuncia

SINISCOLA - Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire senso di sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Stazione di Siniscola, a conclusioni di indagini avviate dopo una denuncia di furto di un tablet, hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria, due persone originarie della provincia di Bologna, ritenuti responsabili di un furto.



Il mese scorso, la coppia, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, rubavano il dispositivo tecnologico lasciato momentaneamente su un tavolino di un bar nel centro di Siniscola. I Carabinieri dopo averne localizzato la posizione, sono risaliti all’identificazione dei ladri.



I militari hanno così rintracciato la coppia, un 45enne ed una 40enne (uno dei quali già noto alle Forze dell'ordine), procedendo al deferimento in stato di libertà per il reato di furto e recuperando il tablet rubato.