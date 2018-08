Condividi | Red 19:24 All´interno, c´era un 40enne marocchino, che è riuscito a dare l´allarme sporgendosi dal terrazzo e chiedendo aiuto a dei turisti che passavano nei pressi dell´abitazione. Poi, per scampare alle fiamme. si è gettato dal terrazzo procurandosi delle lesioni Barisardo: appartamento in fiamme



BARI SARDO – Sabato sera, in Via Garibaldi, a Barisardo, un appartamento è stato interessato da un vasto incendio che ha causato diversi danni. All'interno, c'era un 40enne marocchino, che è riuscito a dare l'allarme sporgendosi dal terrazzo e chiedendo aiuto a dei turisti che passavano nei pressi dell'abitazione.



Poi, per scampare alle fiamme. si è gettato dal terrazzo procurandosi delle lesioni. È stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Lanusei, ma non versa in pericolo di vita.



Sul posto, intervenuti i Vigili del fuoco di Lanusei e Tortolì, i Carabinieri di Barisardo, Tortolì e della Squadriglia Carabinieri di Arzana per mettere in sicurezza la zona. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, nessuna ipotesi viene tralasciata.