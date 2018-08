Condividi | Red 17:22 Venerdì, i Carabinieri della Stazione di Orosei hanno tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale un 45enne venditore ambulante senegalese, già noto alle Forze dell´ordine Reagisce ad un controllo: senegalese in manette



OROSEI - Venerdì, i Carabinieri della Stazione di Orosei hanno tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale un 45enne venditore ambulante senegalese, già noto alle Forze dell'ordine. Poco prima, l’uomo, sorpreso nella spiaggia di Porto Corallo, in località “Sos Alinos” di Orosei, mentre stava vendendo della merce contraffatta, è stato sottoposto dai militari ad un controllo, durante il quale ha dato in escandescenze, tentando di darsi alla fuga spintonando e colpendo i militari, che per bloccarlo hanno riportato lievi ferite.



L'extracomunitario è stato visitato precauzionalmente dai medici del pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dal quale è stato subito dimesso senza alcun giorno di prognosi. I Carabinieri hanno così arrestato il venditore ambulante per resistenza a pubblico ufficiale, commercio di prodotti contraffatti ed esercizio di attività commerciale senza autorizzazione.