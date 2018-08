Condividi | Red 13:54 Il servizio, effettuato con agenti in borghese, ha riguardato tutte le spiagge del litorale urbano durante le ore diurne, con particolare attenzione a Via Garibaldi, all´area portuale, al Lungomare Dante ed ai Bastioni durante le ore serali e notturne Contrasto all´abusivismo, sequestri ad Alghero



ALGHERO - Proseguono nel territorio di Alghero i servizi di contrasto all'abusivismo commerciale e di prevenzione agli illeciti amministrativi, attività messe in campo dal comando di Polizia locale di Via Mazzini per venire incontro alle richieste avanzate dalle associazioni di commercianti ed imprenditori, per favorire la libera concorrenza e garantire la sicurezza dei consumatori e turisti. Nei primi quindici giorni di agosto, gli agenti hanno proceduto al sequestro di 3.322 pezzi di merce varia, tra cui giochi per spiaggia, borse mare, borse da donna, abbigliamento, strumenti informatici, teli mare, oggetti e varie attrezzature.



In totale, sono stati eseguiti trentasei sequestri amministrativi ed un sequestro penale. Il servizio, effettuato con agenti in borghese, ha riguardato tutte le spiagge del litorale urbano durante le ore diurne, con particolare attenzione a Via Garibaldi, all'area portuale, al Lungomare Dante ed ai Bastioni durante le ore serali e notturne.



