Alghero si dota dei più elementari atti di pianificazione (con ritardi importanti) ma non tutti sono contenti: La presidente del Comitato Zonale Nurra non si tira indietro neanche dopo la nuova presa d´atto dello studio sul Piano di Assetto idrogeologico e annuncia opposizione ferma Pai, Lai: la vertenza va avanti



ALGHERO - «La nostra vertenza non ha trovato consenso ne nell’Assessore ne tanto meno nella maggioranza consiliare che ha preferito andare avanti imperterriti con la loro linea, senza ascoltare le nostre richieste e non riconoscendo valide le nostre segnalazioni, inviate peraltro anche tramite comunicazione formale per posta certificata a tutti i membri del consiglio, ma anzi additando il nostro lavoro come meramente strumentale ad un’opposizione senza temi concreti». Non accenna a placarsi il braccio di ferro tra Tiziana Lai e il Comitato Zonale Nurra con l'assessorato all'Urbanistica del comune di Alghero, che in contro-tendenza rispetto al passato, ha finalmente impresso un'accelerata ai lunghi iter di approvazione degli strumenti di pianificazione.



Al centro del contendere, c'è il Piano di Assetto idrogeologico, studio del quale il comune di Alghero era colpevolmente assente. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha preso atto del progetto redatto dall'ingegner Cambule, rispedendo il plico ai competenti uffici di Cagliari. Ma per Tiziana Lai e compagni lo studio presenterebbe carenze ed errori tecnici: motivo per cui - sottolinea la presidente del comitato zonale - avevamo chiesto la sospensione di 60 giorni.



Motivo per cui, «la nostra vertenza a tutela dei diritti del territorio va avanti, nonostante le neanche tanto velate minacce di querela, nonostante le inutili prove di forza di alcuni consiglieri che cercano di distogliere l'attenzione dal vero problema, travestendolo di un fantomatico problema di sicurezza». «Andiamo avanti con la collaborazione tecnica ed economica della popolazione residente per garantire una più corretta definizione delle aree a rischio idrogeologico, per evitare inutili opere di mitigazione del rischio idraulico con sperpero di denaro pubblico ed inoltre per tutelare gli interessi economici dei proprietari di quasi 800 ettari di terreni irrigui ed in produzione che oggi sono danneggiati dall'errata definizione dello studio dell'amministrazione» conclude Tiziana Lai (nella foto).