Condividi | Red 7:03 Nel fine settimane, le abbondanti piogge hanno provocato in diverse zone l´allagamento di case, negozi e strade. Disagi anche all´aeroporto di Elmas Maltempo: disagi nel Cagliaritano



CAGLIARI – Nel fine settimana, gli improvvisi temporali estivi hanno provocato diversi disagi in tutta l'Isola. Nel Cagliaritano, le abbondanti piogge hanno provocato in diverse zone l'allagamento di abitazioni, negozi e strade, provocando disagi e rallentamenti.



Sabato sera, un fulmine ha colpito la pista 32, orientata a nord, provocando una microlesione sull'asfalto. L'aeroporto di Elmas è rimasto comunque regolarmente aperto, ma alcuni aerei che attendevano di atterrare hanno preferito altri scali



Numerose le richieste di intervento arrivate ai Vigili del fuoco, che sono intervenuti, tra l'altro, a Calasetta, Masainas, San Giovanni Suergiu, Sant'Antioco, Serramanna ed Ussana per allagamenti che bloccavano le abitazioni, con alcune persone con problemi di deambulazione sono state messe in salvo. In pompieri hanno aiutato anche una donna incinta rimasta bloccata con l'auto in una gigantesca pozzanghera. Commenti CAGLIARI – Nel fine settimana, gli improvvisi temporali estivi hanno provocato diversi disagi in tutta l'Isola. Nel Cagliaritano, le abbondanti piogge hanno provocato in diverse zone l'allagamento di abitazioni, negozi e strade, provocando disagi e rallentamenti.Sabato sera, un fulmine ha colpito la pista 32, orientata a nord, provocando una microlesione sull'asfalto. L'aeroporto di Elmas è rimasto comunque regolarmente aperto, ma alcuni aerei che attendevano di atterrare hanno preferito altri scali [LEGGI] Numerose le richieste di intervento arrivate ai Vigili del fuoco, che sono intervenuti, tra l'altro, a Calasetta, Masainas, San Giovanni Suergiu, Sant'Antioco, Serramanna ed Ussana per allagamenti che bloccavano le abitazioni, con alcune persone con problemi di deambulazione sono state messe in salvo. In pompieri hanno aiutato anche una donna incinta rimasta bloccata con l'auto in una gigantesca pozzanghera.