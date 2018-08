Condividi | A.B. 22:30 Al Castellani di Empoli, i rossoblu cedono i tre punti all'Empoli che, con una rete per tempo, festeggia il ritorno nella massima serie grazie a Krunic e Caputo Serie A: falsa partenza per il Cagliari



CAGLIARI - Falsa partenza per il Cagliari. Al Castellani di Empoli, i rossoblu cedono i tre punti all'Empoli che, con una rete per tempo, festeggia il ritorno nella massima serie grazie a Krunic e Caputo. Prima del via, minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del ponte Morandi di Genova.



PRIMO TEMPO. Al 5', corner di Zajc, Silvestre trova la deviazione di testa, ma la sfera finisce tra le braccia di Cragno. Al 13', Empoli in vantaggio con Krunic che, trovato sul secondo palo da Zajc, insacca. Due minuti dopo, Acquah allarga sulla sinistra per Zajc, che calcia da ottima posizione, ma il suo diagonale rasoterra si perde sul fondo. Al 17', buona occasione per Diego Farias, che riceve in area, ma non inquadra lo specchio della porta. Quattro minuti dopo, gioco fermo per un infortunio al ginocchio a Ceppitelli. Il capitano rossoblu deve uscire: al suo posto entra Pisacane. E' il 24'. Tre minuti dopo, ammonito Antonelli. Al 29', cross di Ionita dalla sinistra, torsione di Pavoletti e palla di poco oltre la traversa. Due minuti dopo, sponda di Pavoletti, Ionita ci prova dai 20metri, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 40', Zajc si costruisce una buona occasione, ma la sua conclusione dai 25metri è troppo alta. Un minuto dopo, ci prova Diego Farias, ma il suo rasoterra mancino è facile preda di Terracciano. Al 43', giallo per Romagna. L'arbitro concede due minuti di recupero. Al 46', Terracciano sava tutto uscendo con i piedi. Le due squadre vanno negli spogliatoi sull'1-0 Empoli.



SECONDO TEMPO. Le due compagini tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 48', corner di Zajc, colpo di testa di Silvestre e Cragno blocca a terra. Tre minuti dopo, Caputo riceve palla in area sulla destra e la mette rasoterra tra Cragno e il primo palo. Al 56', secondo cambio ospite, con Sau che subentra a Diego Farias. Poco oltre l'ora di gioco, cross dalla destra, Caputo la tocca, ma non riesce ad insaccare. Sul ribaltamento di fronte, è il palo a dire di no al destro di Pavoletti da fuori area. Al 65', ammonito Capezzi. Due minuti dopo, Cragno anticipa Caputo in uscita. Al 68', rovesciata fuori misura di Sau. Al 72', Pasqual subentra ad Antonelli. Mister Maran esaurisce i cambi a propria disposizione inserendo Cerri per Ionita. Tre minuti dopo, ammonito Barella. Al 79', ci prova Acquah da fuori, ma la mira è alta. Subito dopo, La Gumina lascia il posto a Bennacer. Ultimo cambio per l'Empoli a quattro minuti dalla fine, con Veseli che entra al posto di Zajc. Al minuto 89, ammonito Rasmussen. L'arbitro concede quattro minuti di recupero. Al 90', bel calcio di punizione di Lykogiannis, ma Terracciano toglie la palla dal sette. Un minuto dopo, giallo per Pisacane.



EMPOLI-CAGLIARI 2-0:

EMPOLI: Terracciano, Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli (27'st Pasqual), Krunic, Capezzi, Acquah, Zajc (41'st Veseli), Caputo, La Gumina (35'st Bennecer). Allenatore Andrea Andreazzoli.

CAGLIARI: Cragno, Faragò, Ceppitelli (24' Pisacane), Romagna, Lykogiannis, Castro, Cigarini, Barella, Ionita (27'st Cerri), Diego Farias (11'st Sau), Pavoletti. Allenatore Rolando Maran.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova.

