Fulmine ad Elmas: voli dirottati ad Alghero

ALGHERO – Ieri (sabato), si sono registrati disagi nell'aeroporto di Cagliari a causa del maltempo. Voli in ritardo o dirottati sugli scali di Alghero e sui siciliani Catania, Palermo e Trapani.



In serata, un fulmine ha colpito la pista 32, orientata a nord, provocando una microlesione sull'asfalto. L'aeroporto è rimasto regolarmente aperto, ma alcuni aerei che attendevano di atterrare hanno preferito altri scali.



