Condividi | Red 18:21 Il giovane di Pabillonis è deceduto questa mattina, in località S´Enna e s´arca, mentre si preparava ad immergersi con un amico per una battuta di pesca. Colto da malore, i tentativi di rianimazione sono risultati vani Arbus: muore sub 22enne



ARBUS – E' deceduto questa mattina (domenica) un 22enne di Pabillonis, mentre si preparava ad immergersi con un amico per una battuta di pesca in località S'Enna e s'arca, tra Torre dei Corsari e Capo Frasca. Mentre si infilava le pinne si è accasciato sugli scogli privo di sensi.



L'amico ha chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. La Procura di Cagliari ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Monserrato, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, mentre la Guardia costiera di Oristano sta lavorando per ricostruire l'episodio. Commenti ARBUS – E' deceduto questa mattina (domenica) un 22enne di Pabillonis, mentre si preparava ad immergersi con un amico per una battuta di pesca in località S'Enna e s'arca, tra Torre dei Corsari e Capo Frasca. Mentre si infilava le pinne si è accasciato sugli scogli privo di sensi.L'amico ha chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. La Procura di Cagliari ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Monserrato, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, mentre la Guardia costiera di Oristano sta lavorando per ricostruire l'episodio.