Incendio in casa: muore 72enne



SASSARI – Un 72enne sassarese è deceduto in seguito all'incendio divampato nel piccolo appartamento in cui viveva da solo, in Via Piave, nel quartiere Cappuccini. Secondo le prime ipotesi, l'uomo sarebbe morto a causa del fumo che si è sprigionato nella casa dopo che ha preso fuoco unaa poltrona del soggiorno.



Pare probabile che a causare il rogo sia stata una sigaretta. I Vigili del fuoco, hanno trovato il corpo sul pavimento del bagno. Sul posto anche il 118. La palazzina è stata temporaneamente evacuata per motivi di sicurezza.