Riconoscimento per Domenico Giorico



ALGHERO – Domani, lunedì 20 agosto, “Ristoranti regionali–Cucina Doc” consegnerà a Domenico Giorico, general manager del Carlos V Hotel di Alghero, la targa di merito per dieci anni di fattiva collaborazione. Il riconoscimento sarà consegnato dal presidente Marinella Argentieri Serio e da Alberto Lupini, direttore del network “Italia a tavola”, media partner del gruppo.



L’associazione, nata alla nei primi Anni Settanta dall’aggregazione spontanea di alcuni ristoranti lombardi, ha da sempre sostenuto il ruolo importante dell’enogastronomia del territorio nell’offerta turistica di qualità in quanto espressione di cultura. Da subito approvata dall’Assessorato al Turismo della Regione Lombardia, ha trovato nel corso degli anni il sostegno di numerosi Enti preposti al turismo di diverse regioni d’Italia. Dal 1982, per vent'anni, ha organizzato festival di cucine regionali ad Alghero per l’Azienda di soggiorno e turismo diretta da Franco Serio, antesignano fautore della politica del gruppo. La strategia era far convergere ad Alghero, “fuori stagione”, giornalisti della stampa quotidiana e di settore al seguito dei ristoranti che presentavano le loro specialità regionali in amichevole confronto, con un ritorno stampa per Alghero su tutto il territorio nazionale.



Ristoranti regionali si sono costituiti associazione no profit due anni fa, per aggiungere iniziative a scopo benefico alle sue numerose attività. Giorico, associato dal 2008, ha condiviso con entusiasmo la scelta del gruppo e, firmatario dell’atto costitutivo, è tra i soci fondatori oltre che membro del direttivo. La targa che gli sarà consegnata nel corso di una cena riservata alla stampa, realizzata con la collaborazione delle Tenute Sella & Mosca, che abbineranno alcuni loro vini al menù, riconosce a Domenico Giorico il merito di aver partecipato fattivamente all’attività dell’associazione ininterrottamente in questi anni ed aver promosso la conoscenza dell’enogastronomia territoriale.



Per citare solo alcuni dei momenti più rilevanti: nell'ottobre 2009, all’Iseolago Hotel in Franciacorta, ha presentato la cucina di Alghero in gemellaggio con quella bresciana; nel novembre 2010, al Castello di Clanezzo (provincia di Bergamo), si è confrontato con la cucina bergamasca; il 2011, 2012 e 2013 hanno visto il ritorno degli incontri al Carlos V Hotel, che nel 2014 ha ospitato la cucina trentina, ricambiando l’anno successivo l’incontro, portando a Trento ricette a base di ricci e carciofi, prelibatezze invernali della sua terra. Nel 2016, ha ospitato la seconda edizione di “Gola e preghiera: i piatti delle festività religiose” che, come in passato, ha fatto convergere ad Alghero ristoratori e giornalisti di diverse regioni d’Italia, convegno realizzato con il sostegno della Fondazione Alghero. Nel 2017, ha partecipato alle cene di beneficenza organizzate in diverse regioni. Attività che hanno richiesto impegno e dedizione e che, attraverso i numerosi articoli giornalistici prodotti, hanno evidenziato la valenza culturale dell’enogastronomia di Alghero con conseguente promozione della bella città catalana.



