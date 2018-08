Condividi | Red 22:11 Si chiude domani a rassegna letteraria organizzata davanti al suggestivo scenario della Torre spagnola dall’associazione culturale Contramilonga, in collaborazione con il Comune di Calasetta. Saranno ospiti la scrittrice Anna Melis ed il chitarrista Gavino Loche Cala il sipario su LiberEvento



CALASETTA - Chiusura di sipario domani, domenica 19 agosto, a Calasetta, per LiberEvento, la rassegna letteraria organizzata davanti al suggestivo scenario della Torre spagnola dall’associazione culturale Contramilonga, in collaborazione con il Comune di Calasetta. A chiudere l'edizione 2018 della manifestazione sarà, alle 22, l'autrice cagliaritana Anna Melis, che presenterà il suo terzo libro “Lunissanti”, uscito pochi mesi fa per Sperling e Kupfer.



A dialogare con la scrittrice sarà l'insegnante Enrico Scano. Alle 23, la serata proseguirà con il chitarrista Gavino Loche, che proporrà un concerto dal titolo “Contemporany fingerpiking guitar”, con cui si saluterà questa edizione di LiberEvento.



LiberEvento è realizzato dietro la direzione artistica dello scrittore e giornalista Claudio Mocia (per la parte letteraria) e di Fabio Furia (per quella musicale). La manifestazione è organizzata con il contributo del Comune di Calasetta, dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, la libreria Mondadori point di Sant'Antioco, la Fondazione Macc e Pettirosso editore. Tutte le attività si svolgono sotto l'egida dell'Associazione nazionale presidi del libro. Commenti CALASETTA - Chiusura di sipario domani, domenica 19 agosto, a Calasetta, per LiberEvento, la rassegna letteraria organizzata davanti al suggestivo scenario della Torre spagnola dall’associazione culturale Contramilonga, in collaborazione con il Comune di Calasetta. A chiudere l'edizione 2018 della manifestazione sarà, alle 22, l'autrice cagliaritana Anna Melis, che presenterà il suo terzo libro “Lunissanti”, uscito pochi mesi fa per Sperling e Kupfer.A dialogare con la scrittrice sarà l'insegnante Enrico Scano. Alle 23, la serata proseguirà con il chitarrista Gavino Loche, che proporrà un concerto dal titolo “Contemporany fingerpiking guitar”, con cui si saluterà questa edizione di LiberEvento.LiberEvento è realizzato dietro la direzione artistica dello scrittore e giornalista Claudio Mocia (per la parte letteraria) e di Fabio Furia (per quella musicale). La manifestazione è organizzata con il contributo del Comune di Calasetta, dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, la libreria Mondadori point di Sant'Antioco, la Fondazione Macc e Pettirosso editore. Tutte le attività si svolgono sotto l'egida dell'Associazione nazionale presidi del libro.