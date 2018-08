Condividi | Red 9:26 Il jazz internazionale tra i graniti ed il mare della Gallura. La 18esima edizione è in programma da giovedì 23 a domenica 26 agosto a Santa Teresa di Gallura Tutto pronto per Musica sulle bocche



SANTA TERESA DI GALLURA - Da giovedì 23 a domenica 26 agosto, Santa Teresa di Gallura ospiterà il Festival internazionale di jazz Musica sulle bocche, quest’anno alla 18esima edizione. Concerti spettacolari con le stelle del jazz mondiale e della canzone d’autore, all’alba ed al tramonto, nei paesaggi della costa gallurese. Tra i nomi di spicco, Danilo Perez, Trilok Gurtu, Sergio Cammariere e tanti altri. Diretto da Enzo Favata, il festival è uno degli eventi culturali di maggior rilievo in Sardegna, sia per la caratura degli artisti ospiti, sia per quella particolare formula di simbiosi tra musica ed ambiente, che ne ha decretato il successo fin dalle primissime edizioni, con i famosi concerti all’alba ed al tramonto tra i graniti ed il mare della Gallura. Protagonisti a pieno titolo del Festival sono anche i luoghi del paesaggio di Santa Teresa di Gallura: il promontorio di Capo Testa, tra Cala Grande (nota anche come Valle della Luna) e l’anfiteatro naturale accanto al faro saranno lo scenario dei due concerti al tramonto; la spiaggia della Rena Bianca ospiterà, come da tradizione consolidata, il famoso concerto dell’alba; il santuario campestre di Nostra Signora di Buoncammino, con i suoi olivi secolari, offre la cornice per la musica sacra ed i progetti originali, mentre il palco dei concerti serali è situato davanti alla chiesetta di Santa Lucia, nel caratteristico quartiere dei pescatori.



Tutti i giorni, il festival proporrà attività collaterali: la mostra “Tutto è suono” degli strumenti musicali, la mostra fotografica sulla storia del festival, la mostra di graphic design sui grandi difensori dei diritti umani saranno allestite nella sede del Festival, nella scuola primaria, dove si trova anche l’infopoint. Mentre, accanto al palco degli spettacoli serali, si trova l’area del “mercato MsB”, spazio di incontro e degustazione con cibo, prodotti e vini di qualità. Gli spettacoli sul palco centrale saranno accompagnati dalle videoproiezioni su grandi dimensioni di “I’m Let”, di Massimo Dasara. Alla direzione artistica di Favata si affianca il “green team” della Jana project per l’organizzazione, con uno staff di giovani di Santa Teresa di Gallura. Tutta la manifestazione è organizzata in modo da ridurre al massimo l’impatto ambientale, con un protocollo che coinvolge pubblico, artisti e staff. L’organizzazione invita anche a limitare al massimo l’uso delle auto. Per raggiungere i luoghi distanti dal centro abitato si possono utilizzare delle navette di operatori privati (tutte le informazioni nell’ufficio turistico in Piazza Vittorio Emanuele).



