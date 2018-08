Condividi | Red 21:22 Da domani a domenica 26 agosto, il Centro Saveriano in Via Sulcis 5 ospiterà il sesto Campo estivo internazionale di educazione alla mondialità, formazione, servizio, condivisione e preghiera “Giovani, è tempo di condividere!-Accogliere e conoscere per promuovere incontro e generare comunità” A Cagliari il campo estivo diocesano



CAGLIARI - Si svolgerà da domani, domenica 19, a domenica 26 agosto, la sesta edizione del Campo estivo internazionale di educazione alla mondialità, formazione, servizio, condivisione e preghiera, intitolato “Giovani, è tempo di condividere!-Accogliere e conoscere per promuovere incontro e generare comunità”, organizzato dalla Caritas diocesana di Cagliari, attraverso il Gruppo diocesano di educazione alla mondialità, in collaborazione con il Seminario arcivescovile, con Csv Sardegna solidale e con diverse associazioni e realtà di inclusione sociale, e destinato ai giovani di età compresa tra i sedici ed i ventotto anni; la sede è il Centro dei missionari Saveriani, in Via Sulcis 5, a Cagliari. «Il Campo si pone in linea con l’attenzione della Chiesa di Cagliari verso i giovani, in vista del prossimo Sinodo dedicato proprio a loro - spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai - e con i percorsi e le progettualità portate avanti dalla Caritas diocesana in collaborazione con altre realtà locali, incentrate sull’educazione alla pace, alla mondialità, alla solidarietà. Sarà un’occasione di incontro, condivisione e amicizia tra ragazzi di nazionalità, culture e fedi diverse, che faranno un’esperienza concreta di servizio ai più bisognosi; ci saranno inoltre momenti di formazione, animazione e condivisione attraverso la conoscenza di chi vive nel concreto la solidarietà».



L’iniziativa è organizzata in rete con Caritas San Saturnino Fondazione onlus, il Seminario arcivescovile di Cagliari, i missionari Saveriani, l’Ufficio Migrantes, l’Ufficio missionario, la Comunità missionaria di Villaregia, le Suore Vincenziane, l’Associazione Beata suor Giuseppina Nicoli, Libera Sardegna, Namasté indian tandoori food, la RosarRoja, l’Aifo, l’Oratorio salesiano San Paolo, Cagliari, Policoro, Acli e Comitato non Violenza. Il campo vedrà la partecipazione di un centinaio di giovani di una quindicina di nazionalità, appartenenti a diverse diocesi italiane (Latina, Messina ed Ariano Irpino-Lacedonia), di altri giovani raggiunti dalla rete Caritas ed incontrati durante l’anno nelle scuole superiori di Cagliari attraverso attività di solidarietà e servizio, dei giovani della Pastorale vocazionale, giovanile e missionaria, dei seminaristi, dei ragazzi impegnati nei progetti di Servizio civile nella Caritas diocesana, di giovani appartenenti ad altri gruppi parrocchiali ed ecclesiali, di giovani richiedenti asilo e rifugiati.



