Serie A: debutto per il Cagliari

CAGLIARI - Serie A, si riparte. Il debutto del Cagliari nel massimo campionato nazionale scatta domani, domenica 19 agosto, alle 20.30, al Castellani di Empoli, contro l'undici di mister Andreazzoli. iDirigerà l'incontro il signor Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Galetto e dal quarto uomo Ghersini. Al Var, Pairetto e Tolfo.



Per il suo esordio in rossoblu, Rolando Maran dovrà fare a meno dell'acciaccato portiere Rafael e degli squalificati Joao Pedro (fino al 16 settembre) e Srna (disponibile dal prossimo turno). Il tecnico isolano dovrebbe schierare Cragno tra i pali; Faragò e Lykogiannis difensori esterni, con Romagna e Ceppitelli coppia centrale; Cigarini si muoverà tra Barella e Castro, mentre Ionita agirà da incursore alle spalle di Diego Farias (favorito su Sau) e Pavoletti. In panchina anche Aresti, Andreolli, Pisacane, Pajac, Deiola, Dessena, Padoin, Bradaric e Cerri.



L'Empoli dovrebbe affidare la porta a Terracciano, con la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre e Pasqual; Krunic, Capezzi e Bennacer (preferito a Traorè) a centrocampo; Zajc alle spalle delle punte La Gumina e Caputo. In panchina, assente l'infortunato Maietta, andranno Provedel, Marcjanik, Untersee, Veseli, Antonelli, Brighi, Lollo, Mraz e Mchedildze.



Le partite della prima giornata:

Chievo Verona-Juventus (sabato, 18)

Lazio-Napoli (20.30)

Torino-Roma (domenica, 18)

Bologna-Spal (20.30)

Empoli-Cagliari

Parma-Udinese

Sassuolo-Inter

Atalanta-Frosinone

Sampdoria-Fiorentina (verrà recuperata mercoledì 19 settembre, 20.30)

