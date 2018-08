Condividi | Red 17:12 Doppio appuntamento: giovedì 13 settembre al Palazzo di città e venerdì 14 al Teatro Comunale. Sul palco della 15esima edizione di “Scrivere in jazz 2018” Fresu e l’Orchestra Jazz della Sardegna Composizioni da tutto il mondo con Paolo Fresu



SASSARI - Sono nove le composizioni finaliste del concorso internazionale di composizione ed arrangiamento “Scrivere in jazz”, giunto alla 15esima edizione. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Blue note orchestra, con il contributo del Comune di Sassari, della Regione autonoma della Sardegna, del Mibact e della Fondazione di Sardegna. La commissione selezionatrice composta da autorevoli musicisti come Gabriele Comeglio, Michele Corcella e Marco Tiso, nei giorni scorsi ha terminato il lavoro di analisi di oltre cinquanta partiture scritte da compositori ed arrangiatori italiani (tra cui anche diversi sardi) e stranieri provenienti da Canada, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Polonia, La fase conclusiva del concorso sarà articolata in due giornate e due diverse location: giovedì 13 settembre l'appuntamento è al Palazzo di città, venerdì 14 gran finale al Teatro Comunale di Sassari, sempre con inizio alle 21. Anche in questa edizione, il concorso prevede tre sezioni. La “A”, da sempre incentrata sui temi della musica etnica sarda, si ispira nel 2018 al “Miserere”. La “B” accoglie composizioni originali a tema libero, la “C” è dedicata in questa edizione agli arrangiamenti di brani appartenenti al repertorio del trombettista e compositore sardo Paolo Fresu.



Il 13 settembre, l'ultima fase del concorso si aprirà con l’esecuzione, da parte dell’Orchestra jazz della Sardegna diretta da Mario Raja, dei nove brani che hanno superato la selezione. Tre i compositori ammessi alle finali nella sezione A: Lorenzo Agnifili di Terni, Salvatore Cirillo di Caserta e Stefano Travaglini di San Benedetto del Tronto. Tre anche le composizioni a tema libero della B, che accedono alla fase finale: “A tal tale” del britannico Thomas Haines, “You see, you don’t” della compositrice tedesca Caroline Thon, “Travelers tales” del canadese Gregory Runions. I tre finalisti della C sono i due compositori romani Gabriele Ceccarelli (con il brano “Duru duru durulia”) e Filippo Minisola (con “Un Tema per Roma”), ed il canadese Gregory Runions (con “Inno alla Vita”).



Nella serata conclusiva, sarà proprio Paolo Fresu l’ospite solista dell’OjS. La serata sarà infatti divisa in due parti: in apertura, il concerto “OjS plays Fresu”, progetto interamente dedicato ai brani del trombettista berchiddese arrangiati da Luigi Giannatempo; nella seconda parte, verranno proclamati i vincitori della 15esima edizione di Scrivere in jazz, manifestazione nata nel 1991 per consentire a compositori di qualunque estrazione artistica e provenienza geografica di misurarsi con il jazz e di confrontarsi con la musica etnica della Sardegna attraverso la composizione di brani ed arrangiamenti scritti per l'OjS. L'entusiasmo con cui il concorso viene accolto ad ogni edizione conferma il carattere internazionale dell'iniziativa e premia l'impegno dell'Abno nell’instaurare e consolidare contatti con musicisti ed istituzioni italiane ed estere. La competenza dell’OjS rappresenta per i concorrenti una garanzia di alta qualità di esecuzione ed un valore aggiunto per qualsiasi compositore, confermando anche in questo caso la caratura internazionale che la formazione sassarese ha da tempo raggiunto.



