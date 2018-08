Condividi | Red 16:11 Domani sera, al Chiosco Balai beach, nel Parco spiaggia Balai, Koinè libreria internazionale presenta Eleonora Gaggero, che incontrerà i suoi fan per un firma-copie del libro “Dimmi che ci credi anche tu” Firma-copie Gaggero a Porto Torres



PORTO TORRES - Domenica 19 agosto, alle 19, al Chiosco Balai beach, nel Parco spiaggia Balai, a Porto Torres, Koinè libreria internazionale presenta Eleonora Gaggero, che incontrerà i suoi fan per un firma-copie del libro “Dimmi che ci credi anche tu”. Viene consigliata un'età di lettura dai dodici anni.



Il sogno di Effy di diventare un'attrice sta per trasformarsi in realtà. Dopo aver trascorso l'estate in un campus esclusivo per giovani talenti, si è infatti aggiudicata un viaggio nella patria del cinema: Hollywood, Los Angeles, Stati Uniti. Per tre settimane. Non sembra vero. E con lei ci sono anche Stella, Bruce e, soprattutto, James. Questo viaggio è così anche una meravigliosa vacanza con le persone che sono diventate quasi una seconda famiglia, con il ragazzo che è, forse, il primo grande amore. Questa volta, però, le prove da superare non sono solo quelle del palco. La vita ha in serbo per Effy altre sfide: come la bella Alyssa, che ha puntato James dal primo momento in cui lo ha visto. O Brandon, l'affascinante attore che sembra avere simili intenzioni con Effy. Ed in mezzo a questo, c'è anche la prima importante occasione di lavoro, un'opportunità che porrà Effy di fronte ad un dilemma molto più grande di quanto possa immaginare. James, infatti, le nasconde un segreto, un capitolo del suo passato che credeva di essersi lasciato alle spalle e che ora rischia di mandare in frantumi i loro sogni.



Gaggero è nata nel 2001 a Genova. Ha esordito sul set della famosa serie Disney “Alex e Co.” e ha poi partecipato a diverse serie tv e film di successo. Accanto alla recitazione, leggere e scrivere sono le sue più grandi passioni fin da bambina. “Dimmi che ci credi anche tu” è l’attesissimo seguito di “Se è con te, sempre” (Fabbri 2017). Tra i suoi film come interprete, “Non c'è campo” (2017), “Come diventare grandi nonostante i genitori” (2016) e “Fratelli unici” (2014).



