Nel Laboratorio del Santa Barbara riprenderà martedì l´esecuzione degli esami in urgenza a supporto dell´attività del Pronto Soccorso e dell´Ostetricia e Gineologia. La rassicurazione arriva dai vertici dell´Ats ed è stata comunicata telefonicamente al sindaco Mauro Usai dal presidente della Regione Francesco Pigliaru Iglesias: riapre il Laboratorio analisi



IGLESIAS - Martedì 21 agosto, nel laboratorio analisi del Santa Barbara di Iglesias, riprenderà l'esecuzione degli esami in urgenza a supporto dell'attività del Pronto Soccorso e dell'Ostetricia e Gineologia. La rassicurazione arriva dai vertici dell'Ats ed è stata comunicata telefonicamente al sindaco di Iglesias Mauro Usai dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru.



Usai, che, con il presidente del Consiglio comunale di Iglesias Daniele Reginali, nella mattinata di ieri (venerdì), aveva occupato la sala riunioni dell'Assessorato regionale della Sanità, ha incontrato il capo di Gabinetto dell'assessore Luigi Arru, Alfredo Schirru, e sentito telefonicamente anche il direttore sanitario dell'Ats Francesco Enrichens. Dopo aver avuto le rassicurazioni da Pigliaru, il primo cittadino ha lasciato il presidio.



Nella foto: il governatore sardo Francesco Pigliaru Commenti