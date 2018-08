Condividi | Red 23:53 Il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni su due incendi: a Stintino, dove ha bruciato 2,5ettari di pascolo incolto, ed a Santa Teresa di Gallura. Qui, in via precauzionale, sono state allontanate le persone dalle case vicine all´area in fiamme Spente con mezzi aerei le fiamme a Stintino e Santa Teresa di Gallura



STINTINO - Il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni su due incendi: a Stintino, dove ha bruciato 2,5ettari di pascolo incolto, ed a Santa Teresa di Gallura. Qui, in via precauzionale, sono state allontanate le persone dalle case vicine all'area in fiamme.



A Stintino, un elicottero è stato inviato a Punta Rumasinu, a supporto delle squadre del Corpo forestale della Stazione di Sassari, di Forestas (cantieri di Porto Torres e di Sassari) e dei Vigili del fuoco. Fortunatamente, le fiamme non hanno causato danni alle persone.



Due i mezzi aerei della flotta regionale e due i Canadair del Sistema nazionale intervenuti per fermare il rogo che ha bruciato circa un ettaro e mezzo di macchia mediterranea in località Torre Longosardo, a Santa Teresa di Gallura. A terra, sono entrati in azione il personale della Forestale di Luogosanto, della Base Navel di Palau, le squadre di Forestas (dei cantieri di Santa Teresa di Gallura e di Aglientu), i Vigili del fuoco di Olbia ed i locali volontari della Protezione civile.