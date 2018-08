Condividi | Red 21:18 Penultimo appuntamento domani sera, a Calasetta, per il festival tra letteratura, musica e teatro organizzato dall’associazione culturale Contramilonga, in collaborazione con il Comune di Calasetta. Ospite della serata, alla Torre Sabauda, sarà lo scrittore rivelazione nell’edizione 2016 del Premio Campiello Gesuino Nemus ospite di LiberEvento



CALASETTA - Penultimo appuntamento domani, sabato 18 agosto, a Calasetta, per LiberEvento, il festival tra letteratura, musica e teatro organizzato dall’associazione culturale Contramilonga, in collaborazione con il Comune di Calasetta. Ospite della serata, in programma alle 22, nel suggestivo scenario della Torre Sabauda, sarà Gesuino Nemus, scrittore rivelazione nell’edizione 2016 del Premio Campiello.



L’autore presenterà l’instant book “I bambini sardi non piangono mai”, pubblicato nel 2017 da Elliot. A dialogare con Nemus sarà il giornalista Carlo Martinelli. LiberEvento è realizzato dietro la direzione artistica dello scrittore e giornalista Claudio Mocia (per la parte letteraria) e di Fabio Furia (per quella musicale).



La manifestazione è organizzata con il contributo diel Comune di Calasetta, dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, la libreria Mondadori point di Sant'Antioco, la Fondazione Macc e Pettirosso editore. Tutte le attività si svolgono sotto l'egida dell'Associazione nazionale presidi del libro.



