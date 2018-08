Condividi | Elisabetta Boglioli 17:06 L'opinione di Elisabetta Boglioli Cra, se ci avessimo pensato…



Da troppo tempo l’Italia è il Paese dove si è abituati a “chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati”, e purtroppo ci sono volute quaranta vittime per far comprendere ai responsabili che era necessario, urgente, prestare attenzione alle voci che segnalavano il precario stato di salute del Ponte Morandi a Genova. Eppure il progettista era un illuminato, e ora tutti a sentenziare “ah se avessimo”. E ora, come può una Amministrazione ignorare le segnalazioni circa la stabilità del Centro residenziali per gli anziani in Viale della Resistenza ad Alghero? O aspettare che venga giu, proprio come il ponte? Sarà una “opera pubblica inserita armoniosamente nel paesaggio”, ma ormai obsoleta a causa del passare degli anni, e a causa anche di scarsa manutenzione come si dice. Ma, ad esempio, l’illustre progettista del tempo ha tenuto in debito conto che ascensori e scale possono rappresentare per un anziano un potenziale pericolo, cosi come avvenuto,e motivo di apprensione per gli operatori che devono averne cura.



E vero, sta in piedi da cinquant'anni… appunto. Bene ha fatto l’Amministrazione ad attivarsi per trovare soluzioni alternative che non fosse quella di vedere settantasette persone ospiti precari di una scuola. Nel frattempo, fervono alacremente e con molto impegno, da parte degli operatori del verde e non solo, i lavori di adeguamento dell’Ostello della gioventù, a Fertilia, che sarà a breve pronto ad accogliere i nuovi ospiti. Struttura modello di sobrietà e funzionalità. Zero barriere architettoniche, ambienti a misura di uomo, bellissimo giardino da godere nell’arco della giornata, ampi locali per socializzare e stare insieme, con l'aria salubre del mare a 500metri dalla struttura. No scale, no ascensori, ma possibilità di uscire dal dorato isolamento che solitamente una casa di ricovero offre.



Pensiamo che gli ospiti del Cra avranno da dire?. A oggi, sono altri che pare abbiano da dire. Vero. L’Ostello non è nato con questa finalità. Negli anni, a Fertilia, hanno soggiornato generazioni di giovani di tutta Europa, che con il loro vociare, le loro parlate diverse, hanno animato la vita della borgata. Vuol dire che fra un pò, avremo altre generazioni formate da chi giovane è stato, sentiremo ancora parlate diverse, e sarà occasione perché anche tutta la comunità possa godere della loro compagnia.



* consigliere comunale Partito dei sardi Alghero Commenti