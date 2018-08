Condividi | Red 16:06 Sequestrati dalle Fiamme gialle 7,5grammi di marijuana, 27,8grammi di hashish, 29,5grammi di oppio, 1,9grammi di cocaina e 0,1grammi di mescalina. Sei le persone segnalate alla Prefettura ed una denunciata all’Autorità giudiziaria Droga a Cagliari: una denuncia



CAGLIARI – Durante le attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi. A capoterra, i finanzieri della Tenenza di Sarroch e del Gruppo di Cagliari hanno trovato un 19enne ed un 21enne in possesso, rispettivamente, di 0,8 e 0,7grammi di hashish, che hanno consegnato spontaneamente ai militari.



A Villasimius, i finanzieri della Tenenza di Muravera e del Gruppo di Cagliari hanno individuato un 45enne ed un 19enne, in possesso, rispettivamente, di 1,9 e 4,4grammi di marijuana. Al porto di Cagliari, appena sbarcata da una motonave proveniente da Palermo, una 34enne spagnola è stata fermata in possesso, di 29,5grammi di oppio, 18,2grammi di hashish, 1,9grammi di cocaina, 1,2grammi di marijuana e 0,1grammi di mescalina.



Nella stazione dei pullman di Piazza Matteotti, a Cagliari, grazie alla segnalazione dell’unità cinofila, i finanzieri hanno fermato un 20enne in possesso di 4,6grammi di hashish. Sempre a Cagliari, ma in Piazza Sant’Eulalia, i baschi verdi del Gruppo di Cagliari hanno sequestrato 3,5grammi di hashish nei confronti di un 16enne. Nel corso del servizio, i militari hanno individuato e sanzionato due parcheggiatori abusivi senegalesi, un 31enne ed un 22enne, ai quali sono stati sequestrati complessivamente 46,51euro, provento dell'attività illecitamente.



In sei sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre per la spagnola è scattata la denuncia alla locale Autorità giudiziaria. Dall'inizio dell'anno, sono 273 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia a seguito dei controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre quattordici sono state quelle denunciate all'Autorità giudiziaria e cinque quelle arrestate.