Da lunedì, è possibile presentare le domande per accedere al Reddito di inclusione sociale, il programma regionale che prevede un sostegno per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, coordinato con lo strumento del Rei adottato a livello nazionale Programma di inclusione sociale Reis: domande al via



SASSARI – Da lunedì 20 agosto, è possibile presentare le domande per accedere al Reddito di inclusione sociale, il programma regionale che prevede un sostegno per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, coordinato con lo strumento del Reddito di inclusione adottato a livello nazionale. Il regolamento attuativo, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Sassari, disciplina i criteri oggettivi e le modalità per accedere al sussidio.



L'importo così stabilito resterà invariato per tutta la durata, che non potrà essere superiore ai nove mesi. I nuclei familiari ammessi al programma nazionale Rei sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali per l'accesso al Reis e non dovranno presentare istanza, mentre gli altri dovranno consegnare la domanda secondo le modalità previste dall'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune. «Il Comune di Sassari ha scelto la misura massima per la durata dell'erogazione, compatibilmente con le risorse disponibili – commenta l'assessore comunale alle Politiche sociali Monica Spanedda - Inoltre, ai nuclei beneficiari del programma Rei è riconosciuto un sussidio Reis pari al 30percento dell'importo minimo del sussidio economico stabilito nelle linee guida regionali in base alla composizione del nucleo familiare».



