A Porto Torres il libro di Mura I veleni della collina

Paolo Mura nasce ad Osilo nel 1963. Lavora nella pubblica amministrazione e si diletta a scrivere libri "gialli". Nel 2011 esordisce con "Nudo a metà" edito da Voltalacarta, nel 2014 esce sempre per i tipi di Voltalacarta "Nessuna certezza". "La collina dei veleni" é il suo terzo lavoro letterario.Incontra l'autore Gabriella Garrucciu. PORTO TORRES - Appuntamento sabato 18 agosto alle ore 21.30 nei locali della libreria Koinè di che ospita la presentazione del nuovo romanzo giallo dello scrittore di Osilo Paolo Mura I veleni della collina. L'autore costringe il suo lettore a spostare il proprio punto di vista in modo che della letteratura di genere egli è improvvisamente trascinato all'interno di una complessa opera letteraria, una splendida architettura di alta narrativa.