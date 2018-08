Condividi | Red 15:43 Martedì, nella sede della Caritas diocesana di Alghero, incontro tra il direttore della Caritas della Diocesi Alghero-Bosa Franco Deiana ed il presidente dell´Asd Valverde Costantino Marcias per la consegna, da parte di quest´ultimo, della beneficenza raccolta durante le manifestazioni del Grand prix Corallo e di Spinning Asd Valverde: solidarietà per la Caritas algherese



ALGHERO - Martedì, nella sede della Caritas diocesana di Alghero, incontro tra il direttore della Caritas della Diocesi Alghero-Bosa Franco Deiana ed il presidente dell'Asd Valverde Costantino Marcias per la consegna, da parte di quest'ultimo, della beneficenza raccolta durante le manifestazioni del Grand prix Corallo e di Spinning. Marcias ha consegnato dei buoni spesa, che i rappresentanti della Caritas potranno utilizzare per i più bisognosi.



All'incontro, oltre a Deiana e Marcias, era presente Roberto Maloccu, responsabile organizzatore dell'evento sportivo di Spinning. Se lo scorso anno, la beneficenza era stata donata al Reparto Pediatria del Santissima Annunziata di Sassari ed al Polisoccorso di Alghero, quest'anno il presidente Marcias ha pensato ai più poveri.



«Fra le tante associazioni di beneficenza, questa volta abbiamo ritenuto opportuno donare le offerte alla Caritas. Ho scoperto una triste realtà – ha dichiarato il patron della Valverde - Le persone che non hanno la possibilità di comprarsi da mangiare sono tante e la Caritas, con i suoi volontari, fa un lavoro encomiabile».



Nella foto: un momento dell'incontro