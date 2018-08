Condividi | Red 14:38 La Sinistra italiana, con il Circolo “AlgheroRibelle”, sta con il Coordinamento di “Sardenya i LLibertat” e dichiara di aderire fin d’ora ad ogni iniziativa che si vorrà porre in atto per evitare la dismissione del Centro residenziale per anziani di Calabona Comunisti con Sardenya i Llibertat

«Cra Calabona, dismissione da evitare»



ALGHERO - La Sinistra italiana, con il Circolo “AlgheroRibelle”, sta con il Coordinamento di “Sardenya i LLibertat” e dichiara di aderire fin d’ora ad ogni iniziativa che si vorrà porre in atto per evitare la dismissione del Centro residenziale per anziani di Calabona



Sarà il Consiglio comunale ad avere l’ultima parola, due le strade in campo: la ristrutturazione del vetusto immobile progettato da Simon Mossa o la costruzione in altra zona di una nuova e più consona struttura. La massima assise cittadina si riunirà nel mese di settembre, come anticipato dallo stesso sindaco Mario Bruno



Il Circolo di Sinistra italiana, presieduto dall’ex consigliere comunale Maria Graziella Serra, ritiene inoltre che anche per altre strutture, ad esempio lo storico Mercato civico di Via Sassari, sia stato utilizzato lo stesso sistema (niente manutenzione e poi chiusura), con la conseguente perdita della sua antica destinazione di luogo di incontro e di scambio, non solo economico, della comunità. «Questo modo di utilizzare i beni pubblici, senza alcun preventivo coinvolgimento dei cittadini, è lontano, a nostro parere, dal perseguimento degli interessi collettivi e diffusi di cui un’amministrazione dovrebbe in primo luogo interessarsi»”, sostengono i comunisti.



