Calcio: Audax e Treselighes nel girone I

14/8/2018 Ad Alghero il calcio è dimezzato. Addio 1945 Alghero e Maristella Se ne parlava da diverse settimana, ma ora è arrivata l´ufficialità: le due squadre, come confermato dal Comitato sardo Figc, non hanno regolarizzato la domanda d´iscrizione per il campionato di Seconda categoria. In Riviera del corallo, a livello senior, il pallone rimbalza ancora solo per l´Audax Algherese e per il Treselighes