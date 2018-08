Condividi | S.O. 9:00 Proseguono a tappe forzate i lavori a Fertilia per accogliere nel miglior modo possibile i 74 ospiti del Centro residenziali anziani nei locali dell´ex ostello della gioventù. Decisione che trova la piena soddisfazione degli anziani e delle famiglie. Intanto si dibatte ad Alghero sulla realizzazione della nuova casa di riposo Anziani in Ostello, tutti al lavoro

«Sul Cra del futuro decide l´Aula»



ALGHERO - In tanti ad Alghero hanno rinviato le ferie agostane per far fronte agli impegni e consegnare l'ex ostello della gioventù di Fertilia nel miglior modo possibile alla Seriana 2000, la società che gestisce l'accoglienza del Cra di Alghero. E il sindaco ci tiene a ringraziare tutti per «il grande impegno dimostrato». Lavori che vanno avanti a tappe forzate e prevedono la completa riqualificazione degli immobili e del parco attrezzato.



Soluzione in borgata che piace particolarmente agli anziani e alle loro famiglie. La struttura, infatti, una volta adeguata risulterà particolarmente accogliente per le esigenze dei nonnini algheresi: è immersa nel verde, priva di barriere e ubicata in una zona tranquilla e dotata di molti comfort che dovrebbero renderla decisamente vivibile.



Nel frattempo, nonostante l'emergenza e la vera precarietà che ha riguardato l'ospitalità degli anziani nel convitto di via Tarragona, c'è addirittura chi ha storto il naso. E non sono stati i più anziani, bensì qualche dipendente comunale non soddisfatto dei nuovi e temporanei locali che dai prossimi giorni ospiteranno i servizi sociali (lo Quarter).



Dopo il finanziamento record con cui la Regione ha dato il via libera all'utilizzo di 5 milioni per realizzare un nuovo e moderno centro residenziale per anziani, in città si accende il dibattito sull'opportunità d'individuare una nuova area su cui costruire l'immobile. «Ogni decisione sulla struttura del Cra di viale della Resistenza, e sulla sua destinazione, come ho sempre detto e non può essere diversamente, sarà assunta dal Consiglio Comunale che sarà convocato sul tema nel mese di settembre - ripete Mario Bruno. Saranno i consiglieri comunali a raccoglierlo e fare sintesi, dopo aver ascoltato tutti».



