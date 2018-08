Condividi | Red 21:09 Prenderà il via la quarta edizione del festival internazionale del Mirto. Da Porto Rotondo ad Olbia, in programma da domani quattro giorni tra degustazioni ed eventi, nel segno delle eccellenze enogastronomiche e delle tradizioni della Sardegna Mirtò, atto quarto



PORTO ROTONDO - Un percorso di gusto, eventi, emozioni, tradizioni, folclore, con il meglio che il territorio può presentare a livello artistico ed enogastronomico. Un evento, che per il quarto anno ha scelto di allestire un grande palcoscenico all’aperto. Mirtò arriva alla quarta edizione con l’abito della festa. Il festival internazionale del mirto partirà domani, venerdì 17 agosto, da Porto Rotondo, per un'anteprima suggestiva nel borgo capitale del turismo, per spostarsi poi ad Olbia, lungo una direttrice che coinvolgerà tutto il centro storico della città. Da sabato 18 a lunedì 20, un percorso che si snoda da Piazza Elena di Gallura, davanti al Comune ed a ridosso del Molo Brin, passando per gli stand di Corso Umberto, fino a raggiungere le piazze Regina Margherita e Matteotti. Un insieme di isole tematiche, dall’Isola del Mirto a quella del Gusto, a quelle degli Artigiani e del Miele, che rappresentano vetrine delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e culturali.



Un’idea di festival che rompe i confini locali, per diventare festa di tutta la Sardegna, all’interno di una vocazione sempre più regionale, di valorizzazione del meglio delle produzioni dell’Isola. All’interno di un format innovativo, ecco una serie di eventi a loro modo unici per Olbia. A partire dal concerto del chitarrista Marino De Rosas, che si esibirà domenica 19, dalle 21.30, nella terrazza del Museo Archeologico. Per chiudere con il concerto di Piero Marras, che ha deciso di festeggiare i quarant'anni di una straordinaria carriera proprio all’interno del Festival Mirtò, durante il quale suonerà brani del suo repertorio lunedì 20, dalle 22, in Piazza Elena di Gallura, all’interno dell’Isola del Gusto.



«Si tratta di eventi nell’evento, siamo felici che Mirtò sia l’occasione per portare a Olbia grandi artisti e questo grazie al patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura e di quello al Turismo, con in prima fila il sindaco Settimo Nizzi e gli assessori Marco Balata e Sabrina Serra – sottolinea il presidente di Mirtò Salvatore Azzena - Con l’anteprima di Porto Rotondo e l’evento di Mirtò ad Olbia completiamo un percorso iniziato ad aprile a Porto Cervo, con l’evento organizzato grazie alla grande disponibilità del Consorzio Costa Smeralda. Si conferma così l’obiettivo di Mirtò, quello di promuovere tutta la Sardegna in tutti i territori e tutto l’anno». Commenti PORTO ROTONDO - Un percorso di gusto, eventi, emozioni, tradizioni, folclore, con il meglio che il territorio può presentare a livello artistico ed enogastronomico. Un evento, che per il quarto anno ha scelto di allestire un grande palcoscenico all’aperto. Mirtò arriva alla quarta edizione con l’abito della festa. Il festival internazionale del mirto partirà domani, venerdì 17 agosto, da Porto Rotondo, per un'anteprima suggestiva nel borgo capitale del turismo, per spostarsi poi ad Olbia, lungo una direttrice che coinvolgerà tutto il centro storico della città. Da sabato 18 a lunedì 20, un percorso che si snoda da Piazza Elena di Gallura, davanti al Comune ed a ridosso del Molo Brin, passando per gli stand di Corso Umberto, fino a raggiungere le piazze Regina Margherita e Matteotti. Un insieme di isole tematiche, dall’Isola del Mirto a quella del Gusto, a quelle degli Artigiani e del Miele, che rappresentano vetrine delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e culturali.Un’idea di festival che rompe i confini locali, per diventare festa di tutta la Sardegna, all’interno di una vocazione sempre più regionale, di valorizzazione del meglio delle produzioni dell’Isola. All’interno di un format innovativo, ecco una serie di eventi a loro modo unici per Olbia. A partire dal concerto del chitarrista Marino De Rosas, che si esibirà domenica 19, dalle 21.30, nella terrazza del Museo Archeologico. Per chiudere con il concerto di Piero Marras, che ha deciso di festeggiare i quarant'anni di una straordinaria carriera proprio all’interno del Festival Mirtò, durante il quale suonerà brani del suo repertorio lunedì 20, dalle 22, in Piazza Elena di Gallura, all’interno dell’Isola del Gusto.«Si tratta di eventi nell’evento, siamo felici che Mirtò sia l’occasione per portare a Olbia grandi artisti e questo grazie al patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura e di quello al Turismo, con in prima fila il sindaco Settimo Nizzi e gli assessori Marco Balata e Sabrina Serra – sottolinea il presidente di Mirtò Salvatore Azzena - Con l’anteprima di Porto Rotondo e l’evento di Mirtò ad Olbia completiamo un percorso iniziato ad aprile a Porto Cervo, con l’evento organizzato grazie alla grande disponibilità del Consorzio Costa Smeralda. Si conferma così l’obiettivo di Mirtò, quello di promuovere tutta la Sardegna in tutti i territori e tutto l’anno».