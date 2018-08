Condividi | Red 20:04 In programma domani la sagra del maiale allo spiedo in Piazza dei 45. Sabato, spazio allo spettacolo Teatri di Mare, mentre domenica sarà il coro Baratz ad esibirsi al Mut A Stintino, un week-end tra gastronomia, teatro e musica



STINTINO - Gastronomia, teatro e musica saranno gli ingredienti di questo fine settimana di mezza estate a Stintino. Ad aprire gli appuntamenti organizzati dall'Assessorato comunale al Turismo sarà la sagra del maiale allo spiedo, domani, venerdì 17 agosto, in Piazza dei 45, e poi sabato 18 una serata con il teatro sulla banchina del porto Mannu e domenica 19 musica al Museo della Tonnara.



La piazza dedicata alle famiglie che fondarono Stintino già da domani mattina si preparerà per ospitare gli esperti arrostitori di maiale che, a fuoco lento ed a vista, prepareranno la carne. Alle 19.30, tutto sarà pronto per essere servito al pubblico. I cuochi ed i volontari serviranno un piatto di carne allo spiedo con contorno, pane ed una bibita a scelta.



