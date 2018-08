Condividi | P.P. 17:19 E´ la Giunta Cappellacci ad aver affossato la realizzazione del nuovo ospedale di Alghero definanziando il progetto voluto e inserito nel piano sanitario dall´allora governatore Soru. Eppure da Forza Italia si fa finta di niente, così tra i consiglieri comunali scoppia la polemica sui posti letto Sanità: Dem algheresi all´attacco



ALGHERO - Sanità sempre in primo piano ad Alghero. Tanto che nonostante la calura estiva scoppia la polemica tra gli ex amministratori locali di Forza Italia, Nunzio Camerada e Maurizio Pirisi (ormai orfani di Michele Pais che ha scelto di rompere col partito a causa dall'ingombrante presenza del leader Tedde), e il gruppo consiliare Dem algherese, rafforzato dall'innesto (è notizia di queste ore [



«Una battaglia che non ha colore politico ma solo una grande valenza sociale e di dignità. Ma evidente - sottolineano i Dem - l’avvicinarsi delle varie tornate elettorali procura nei nostri due colleghi oltre agli evidenti problemi di memoria anche problemi di vista». «Come consiglieri del Partito democratico rispediamo ai due mittenti le critiche, essendo consci di tutto ciò che in questi anni abbiamo fatto sia con critiche anche pesanti alla giunta regionale che con proposte serie e costruttive a difesa della sanità cittadina. Noi continueremo il nostro lavoro noncuranti delle critiche strumentali di chi ormai è in campagna elettorale» attaccano Nasone, Pirisi e Daga.



«Ci chiediamo come mai invece che criticare noi non siano intervenuti per denunciare il blocco parziale delle sale operatorie dell’Ospedale Marino a causa della mancanza di anestesisti» si domandano i tre esponenti Pd di Alghero: Ebbene anche questa segnalazione la faremo noi del Pd, approfittando di questa nota per chiedere all’Assessore Arru ma soprattutto al Direttore Generale Ats Moirano quali siano gli ostacoli che impediscono l’assunzione dei medici specialisti in anestesia che darebbe l’opportunità - oltre alla continuità all’attività operatoria - anche di aprire i 5 posti letto di Rianimazione ad Alghero e i due sub intensiva ad Ozieri.



