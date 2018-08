Condividi | Red 18:19 Domani e sabato, sono in programma tre nuovi ed interessanti appuntamenti per il festival ad Alghero. Ospiti, lo scrittore Pietro Picciau, il fotografo Gianfranco Jeff Pisoni ed il critico Hernan Loyola Triplo appuntamento dall´altra parte del mare



ALGHERO - Domani, venerdì 17, e sabato 18 agosto, tre nuovi ed interessanti appuntamenti per il festival “Dall'altra parte del mare” ad Alghero. Domani, alle 21, lo spazio all’aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ospiterà il giornalista e scrittore Pietro Picciau che converserà con Giuliano Spanedda del suo nuovo romanzo “Il Principe di Algeri” (Arkadia), terzo episodio della fortunata serie storica con le spie Delbac e de Barras ed ambientata nell’Europa della Restaurazione. Picciau, nato a Monserrato, vive e lavora a Cagliari. È scrittore, commediografo, giornalista. Si è occupato di cronaca per il quotidiano regionale “L’Unione Sarda”. Ha scritto “Un uomo in fuga” (2000), “Il Moderno era Hollywood” (2006) ed i romanzi di spionaggio “La recluta di Aden” (2008) ed “Operazione Babilonia” (2010). Per Arkadia, è coautore dell’antologia “La cella di Gaudí” (2013), del romanzo storico “Le carte del re” (2014), in cui introduce le figure di Delbac e Julien de Barras, che poi riprende nell’ideale seguito, “Il marchese di Palabanda” (2016); sempre nel 2016 partecipa all’antologia di racconti arkadiana “Giganti di pietra”, con il racconto “Il testimone”. Tra le sue opere teatrali, la commedia “Buone notizie” (2011), la raccolta di drammi e monologhi “Teatro oggi” (2011) ed i drammi “Giommaria Angioy l’esule” (2012), “Trincea” (2012) e “La legge di Eleonora” (2013).



Gli appuntamenti di sabato, invece, saranno dedicati a poesia e fotografia. Alle 20, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, verrà presentato “e-migrazioni”, il nuovo progetto fotografico di Gianfranco Jeff Pisoni Un lavoro che guarda al mondo dell’abbandono delle proprie radici attraverso le foto di case abbandonate in un paesino del Barigadu, Neoneli. Interverranno Lalla Careddu ed Emiliano Deiana. Il progetto nasce da un fortuito incontro con una porta aperta, scardinata. La porta appartiene ad una casa abbandonata a Neoneli. E’ bastato spingere quella porta per scoprire un mondo cristallizzato nel tempo. Un letto che pencola da un soffitto crollato, piatti in attesa di cibo da quarant'anni, un giornale miracolosamente intatto degli Anni Sessanta con un articolo sul presidente americano Johnson. Una Pompei sarda, raccontata in immagini e parole: infatti, ogni foto di Pisoni è accompagnata dai testi di politici, giornalisti e scrittori, che hanno declinato il tema della recisione delle radici. Un viaggio, quello di Jeff Pisoni, il cui inizio è in questa mostra, da Neoneli. Ma è un viaggio che continuerà in tutti i paesi in cui ci sarà una porta da spalancare.



Alle 21.30, nel cortile della scuola elementare “Sacro Cuore”, in Via Vittorio Emanuele 13, un importante momento dedicato alla poesia dal titolo “Il mare vuol sollevare il suo coperchio” con Il critico letterario cileno Hernan Loyola, che racconterà, alla vigilia dell’anniversario dell’uccisione, la vita e la poesia di Federico Garcia Lorca. Il racconto di Loyola sarà accompagnato dalle letture di Franca Masu e dagli interventi danzati di Anna Paola Della Chiesa. Hernan Loyola si è laureato nell’Instituto Pedagogico de la Universidad de Chile, con una tesi sul “Canto general” di Pablo Neruda, con cui aveva stretto amicizia nel 1952. Nel novembre 1973, ha iniziato il suo esilio in Italia. Dal febbraio 1994 al 2002, ha insegnato Letteratura Spagnola e hispanoamericana all’Università degli studi di Sassari, con alcune brevi periodi di insegnamento nelle università di Bordeaux e Budapest. Dal 1952, Loyola ha concentrato il suo lavoro di ricerca sulla vita e l’opera di Neruda (il volume “Ser y morir en Pablo Neruda” del 1967 e numerosi saggi in riviste letterarie americane ed europee). Ha pubblicato, un'“Antologia di Neruda” in due volumi, che è già un classico (Madrid, Alianza, Residencia, 1981; seconda edicion revisada, 2000), l’edizione critica di “Residencia en la tierra” (Madrid, Catedral, 1987) e, in particolare, l'edizione dell’Opera completa in cinque volumi (Barcelona, Círculo de Lectores & Galaxia Gutemberg, 1999-2002). La fundación Pablo Neruda gli ha conferito nel 2002 un premio e la Medaglia d’oro per i cinquant'anni di lavoro e studio sull’opera del poeta cileno. E’ membro (corrispondente dalla Sardegna) dell’Academia Chilena de la lengua. Commenti ALGHERO - Domani, venerdì 17, e sabato 18 agosto, tre nuovi ed interessanti appuntamenti per il festival “Dall'altra parte del mare” ad Alghero. E' membro (corrispondente dalla Sardegna) dell'Academia Chilena de la lengua.