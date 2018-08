Condividi | Red 14:19 I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Jerzu hanno deferito in stato di libertà un 40enne di Lanusei sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza Incidente stradale: denunciato 40enne



JERZU - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Jerzu hanno deferito in stato di libertà un conducente sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza. A luglio, un 40enne di Lanusei procedeva nell’ex Strada statale 125 alla guida del proprio veicolo, perdendo il controllo andando a sbattere contro un albero a bordo strada, per poi ribaltandosi più volte in un campo adiacente.



Dagli esami effettuati nell'ospedale di Lanusei è emerso che il tasso alcolemico riscontrato era più alto del limite consentito. La patente di guida è stata ritirata per essere trasmessa alla Prefettura di Nuoro e per il 40enne è scattato il deferimento in stato di libertà per guida sotto l'influenza dell'alcool.