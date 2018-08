Condividi | Red 7:13 Identificato il 30enne, già noto alle Forze dell´ordine, è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per resistenza a pubblico ufficiale e contestata l’infrazione al Codice della strada per la guida senza patente, in quanto sprovvisto Salta il posto di blocco: denunciato 30enne



ILBONO – Una pattuglia della Squadriglia Carabinieri di Lanusei, che da tempo ha intensificato i servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei furti e dei reati in genere, nel corso di un servizio perlustrativo hanno notato un’autovettura con a bordo solo il conducente che, con fare sospetto, si aggirava nelle campagne di Ilbono. All’“alt” intimato dai militari, l’uomo ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga fino a far perdere le tracce, ma è stato riconosciuto dai militari operanti.



Identificato il 30enne, già noto alle Forze dell'ordine, è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per resistenza a pubblico ufficiale e contestata l’infrazione al Codice della strada per la guida senza patente, in quanto sprovvisto. I controlli continueranno senza sosta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Commenti ILBONO – Una pattuglia della Squadriglia Carabinieri di Lanusei, che da tempo ha intensificato i servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei furti e dei reati in genere, nel corso di un servizio perlustrativo hanno notato un’autovettura con a bordo solo il conducente che, con fare sospetto, si aggirava nelle campagne di Ilbono. All’“alt” intimato dai militari, l’uomo ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga fino a far perdere le tracce, ma è stato riconosciuto dai militari operanti.Identificato il 30enne, già noto alle Forze dell'ordine, è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per resistenza a pubblico ufficiale e contestata l’infrazione al Codice della strada per la guida senza patente, in quanto sprovvisto. I controlli continueranno senza sosta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.