Le piccole e medie imprese colpite da calamità naturali, aiuti in conto interesse su prestiti ad ammortamento quinquennale con tassi ridotti dal 65 all´80percento Agricoltura: stanziati 3,7milioni



CAGLIARI - Le piccole e medie imprese agricole sarde, colpite soprattutto dalle calamità naturali dello scorso anno, potranno accedere agli aiuti in conto interesse sui prestiti ad ammortamento quinquennale agevolato, per le esigenze di esercizio, messi in campo dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura. Il provvedimento è stato licenziato alcuni giorni fa dalla Giunta, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, per favorire la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito danni superiori al 30percento della produzione lorda vendibile. Con l’accordo già siglato tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Associazione bancaria italiana, le aziende interessate avranno una riduzione dei tassi di interesse del 65 o dell'80percento.



«Con questa operazione abbiamo messo a disposizione dell’imprenditoria agricola un nuovo strumento finanziario, che aiuterà le aziende a superare le difficoltà causate dal maltempo dello scorso anno e che ancora in questa stagione, in particolare per le spese affrontate nel 2017, hanno condizionato le attività produttive». Così Caria, che ha aggiunto: «Con banche e Confidi interverremo inoltre a soccorrere i prestiti già in corso come per esempio quello di conduzione agraria, che ha permesso ai nostri imprenditori di accedere al credito a condizioni particolarmente vantaggiose. Dopo i 45milioni per l’ovicaprino, con la domanda dei 13euro a capo, e i 45milioni per bovini e tutta l’agricoltura, che manderemo in pagamento nei prossimi mesi, la Sardegna ha messo in campo una politica di soccorso al mondo delle campagne, anche sul piano del credito, che nessuna Regione d’Italia o il Governo sono riusciti lontanamente a realizzare». Il nuovo strumento finanziario attinge le risorse dalla ripartizione delle disponibilità economiche del Fondo di solidarietà nazionale su cui il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha deciso di stanziare per la Sardegna un totale di 3.698.464euro. Ad oggi, sono già in disponibilità dell’Argea 1.390.115euro. Le somme rimanenti saranno liquidate appena trasferite dal Mipaaf. Il prelievo dal Fsn è stato attivato dopo il riconoscimento delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Sardegna nel 2017: le nevicate e la tromba d’aria di gennaio, le gelate di aprile e la siccità tra la primavera e l’estate.



Inoltre, la delibera approvata dall’Esecutivo prevede lo schema di accordo tra la Regione e la Commissione regionale Abi Sardegna, che definisce le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali verrà facilitato alle imprese l’accesso agli aiuti. Il finanziamento bancario dovrà avere una durata di almeno cinque anni ed un tasso di riferimento per il credito agevolato oltre i diciotto mesi vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. I prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo si devono quindi erogare al 20percento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i diciotto mesi per le aziende ricadenti nelle zone montane o per quelle soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Saranno invece erogati al 35percento del tasso di riferimento per le aziende ricadenti in altre zone. 