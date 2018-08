Condividi | Red 12:09 La 27esima edizione della manifestazione musicale si apre questa sera, con il concerto di Seun Kuti & Egypt 80. Sabato, sarà Cristiano De Andrè a salire sul palco di Osini Si alza il sipario sul Rocce rosse blues



OSINI - Ripartire da dove tutto è cominciato, nel 1986, prima di Rocce rosse, il nome che lo ha reso celebre. È questo il tema intorno a cui ruota la 27esima edizione del “Rocce rosse blues festival”. Dopo la serata d’eccezione nel vecchio borgo di Osini Vecchio, uno show suggestivo con Caterina Murino, che va oltre lo spettacolo e scava nelle radici (il padre dell’attrice viveva proprio in una delle case del paese), il festival si sposta nella piazza del Comune di Osini, rimanendo sempre all’ombra dei maestosi Tacchi d’Ogliastra.



Oggi (giovedì), ad aprire i concerti in Piazza Nivola sarà il re della Afro beat Seun Kuti, forte del sangue blu ereditato dalla leggenda Fela Kuti, suo padre. Kuti sarà accompagnato dalla storica dance orchestra paterna Egypt 80, in uno spettacolo ipnotico di black music, ma contaminato da rap, new soul e denso di protesta politica. Lo spettacolo sarà gratuito.



Sabato 18 agosto, in quello che è diventato a tutti gli effetti il Festival itinerante d’Ogliastra, con più di quindici location sparse in tutto il territorio, salirà sul palco Cristiano De Andrè, artista che vanta svariate presenze al Rocce rosse blues, con il suo “De Andrè canta De Andrè-Best of”: «Ha permesso e mi permette di portare avanti l’eredità artistica di mio padre – scrive Cristiano – caratterizzandola però con nuovi arrangiamenti, che possano esprimere la mia personalità musicale e, allo stesso tempo, donino un nuovo vestito alle opere, una mia impronta».



I biglietti per lo show di De Andrè sono disponibili on-line sul circuito BoxOfficeSardegna ed in tutti i botteghini Box office Sardegna sparsi sul territorio. È prevista una scontistica per i residenti del Comune di Osini, che sarà disponibile esclusivamente nella biglietteria di Osini nel giorno del concerto (è possibile prenotarli inviando una e-mail all'indirizzo web info@roccerosse.it, o telefonando ai numeri 345/1800386 o 349/3252941). La 27esima edizione di Rocce rosse blues è patrocinata dal Comune di Osini e, al pari degli altri cartelloni estivi, dagli Assessorati regionali del Turismo e della pubblica istruzione e dalla Fondazione di Sardegna.



