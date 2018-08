Condividi | Red 10:06 Domenica, Casa Gioiosa si trasformerà, per il secondo anno, in un palcoscenico in cui i protagonisti saranno i pensieri, le emozioni e le parole degli stessi detenuti della colonia penale di Tramariglio, riportati alla luce attraverso le lettere ed i documenti recuperati dall’archivio della colonia penale Sere d´estate al parco: lettere dal carcere



ALGHERO – Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Coop.ExplorAlghero. Domenica 19 agosto, Casa Gioiosa si trasformerà, per il secondo anno, in un palcoscenico in cui i protagonisti saranno i pensieri, le emozioni e le parole degli stessi detenuti della colonia penale di Tramariglio, riportati alla luce attraverso le lettere ed i documenti recuperati dall’archivio della colonia penale.



Le letture saranno interpretate dalle voci di Alessandro Pala Griesche e Chiara Murru ed accompagnate dalle note del flauto del maestro Daniele Cambule. Il programma prevede, dalla 19 alle 20.30 la visita alle aree museali di Casa Gioiosa, mentre, alle 20.30, inizieranno le letture.



